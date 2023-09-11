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離譜！基泰總經理稱「已匯1億給北市府」被打臉竟是匯入自家帳戶

▲基泰建設總經理馮先勉說謊遭批評。（圖／記者邱新博攝，2023.09.11）
▲基泰建設總經理馮先勉說謊遭批評。（圖／記者邱新博攝，2023.09.11）

記者邱新博／台北報導

基泰建設建案「基泰大直」因施工不慎導致鄰房塌陷，基泰建設總經理馮先勉與台北市政府達成協議，信託1億元至台北市政府指定富邦銀行帳戶；然而，台北市政府指出基泰至今根本未將1億元匯入，馮先勉則稱「一早就匯進去」；結果被抓包馮先勉是把1億元轉到自己的基泰富邦帳戶，並不是轉到台北市法務局指定帳戶。

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馮先勉晚間到花園香榭酒店探訪受災戶時接受媒體聯訪，他先是強調基泰今早就按照市府要求，將相關款項匯入指定專戶，並派出律師與市府簽署信託帳戶條約，不料法務局在市長蔣萬安下令之下，向法院先後聲請6000萬、2億元的假扣押，稱用途是供給受災戶使用，逼基泰把現金送入法院擺著。

馮先勉說，「我們是做事的公司，不是作秀的公司」，並轟北市府，也許目的不是為了解決問題，而是製作問題，因為假扣押多少錢、就要放多少錢，如果這樣做下去，就逼基泰要將一億元中的六千多萬元拿到法院，第二波又要拿兩億元，若市府一直拿著受災戶名義再度假扣押，「要拿市民的錢假扣押，要將企業搞倒嗎？」

對此，北市府發言人殷瑋批評，說謊不打草稿，自己把錢轉給自己，就完成救災與安置工作了嗎？這種欺騙受災戶的行為，如何禁得起社會的檢驗？

殷瑋質問，基泰在重大訊息記者會上重申的三項承諾做了嗎？光是第一項承諾，「把錢匯入市府法務局指定的帳戶之中」就沒做到，為何在市府已經具體提供指定帳戶的情況下，卻遲遲不見匯款？基泰竟然謊稱「一早就把錢匯入指定帳戶」，但基泰自己出示的匯入帳戶證據上，清楚寫著戶名是「基泰建設股份有限公司」，這種自己把錢轉給自己、還理直氣壯的做法，到底把所有受災戶的權益置於何地？

對於北市府提出第二波假扣押，基泰指稱「他們目的不是在解決問題，而是製造問題。」對此殷瑋表示，市府第一波假扣押是針對市府受損的部份，第二波假扣押是針對25戶中其中10戶住戶的重建部份，是為了受災戶的權益而進行的法律程序，既然基泰說得出這些錢是「應該給市民的錢」，那麼把這些本應交給市民的錢，先放到法院以確保市民權益，有什麼問題？

至於基泰表示，市府要求基泰從12日起退居第二線，殷瑋質問，「從救災到安置，外界以『神隱』評價基泰，請基泰說明，何時上過第一線？」、「對那些真正受災的住戶，撤離的住戶，以及日夜在前進指揮所及旅館不懈工作的市府基層同仁而言，情何以堪？」

台北市議員柳采葳痛批基泰建設，「他們態度就是非常惡劣」，而且今天用話術騙民眾，要大家如何相信基泰會拿出誠意？「從他非常荒謬的話可看出今天根本沒完全誠意解決，而且甚至完全想推卸責任 想甩鍋給台北市政府」。

▲基泰建設總經理稱錢已匯入市府指定專戶，但被抓包是匯到自家帳戶。（圖／議員柳采葳提供）
▲基泰建設總經理稱錢已匯入市府指定專戶，但被抓包是匯到自家帳戶。（圖／議員柳采葳提供）
▲基泰建設總經理稱錢已匯入市府指定專戶，但被抓包是匯到自家帳戶。（圖／議員柳采葳提供）
▲基泰建設總經理稱錢已匯入市府指定專戶，但被抓包是匯到自家帳戶。（圖／議員柳采葳提供）
▲此帳戶為基泰建設匯入之帳戶。（圖／柳采葳提供）
▲此帳戶為基泰建設匯入之帳戶。（圖／柳采葳提供）
▲此為北市府要求基泰建設匯入之帳戶 。（圖／柳采葳提供）
▲此為北市府要求基泰建設匯入之帳戶 。（圖／柳采葳提供）

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