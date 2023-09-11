侯友宜會晤柏克萊加州大學首位女校長 鼓勵年輕人關心社會議題
新北市長侯友宜今（11）日受邀與柏克萊加州大學首位女校長卡洛．克萊斯特(Carol Tecla Christ) 會面，就台灣高等教育及人才培育，交換意見，其中包括AI時代對文科學生的學習與發展、高教學生面對氣候變遷及社會公平，以及推廣博雅教育（人文教育）等議題交換意見及交流，期望強化通識教育，鼓勵年輕人關心社會議題。
記者吳嘉億／新北報導
克萊斯特提到，針對氣候變遷及社會公平議題，同學常主動與教授討論，有關非洲、孟加拉等地區，面臨嚴重的氣候變遷問題，居民被迫離開家園，間接造成了社會的不穩定；同時，包括美國許多高污染產業，也往往會在弱勢貧窮區域，造成較為劇烈的影響，年輕人深知這是危急且迫切的問題，因此他認為，大學生關心社會議題，不需過於擔憂下一代對這些議題的漠視。
侯友宜也向克萊斯特請益，提出如何讓包括大學在內的高等教育，能重視通識教育課程，增加學生選修機會。對此，克萊斯特說到，柏克萊大學有非常成功且著名的「博雅教育（人文教育）」，對於同學日後在職場中，是有所幫助的，把社會人文觀念，作為專業課程發展的重要根底，提升學生心智上的成長，與專業領域課程一樣並駕齊驅，這些概念都值得作為台灣的高等教育借鏡。
克萊斯特校長是柏克萊加州大學創校149年來第一位女性校長，獲有耶魯大學英語文學博士，並曾擔任著名的女子學院Smith College校長多年，柏克萊大學招收許多頂尖的美國國內與境外學生，在眾多機構排名中位列全球大學前五名，是世界頂尖的大學之一，尤其不少理工科系相當有名。