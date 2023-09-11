AKB前成員冼迪琦被讚峮峮接班人！初登板「下身失蹤」雨中應援
香港籍女星冼迪琦（小迪）出身於日本女子偶像團體「AKB48 Team TP」，她今年7月畢業後，加入中信兄弟啦啦隊「PS女孩」成為練習生。冼迪琦9日迎來初登板，以「下身失蹤」穿搭現身球場，在雨中賣力應援，可愛的舞姿受到許多球迷讚賞，紛紛留言喊：「峮峮接班人出現了」、「舞台魅力很棒，今晚被圈粉了」。
記者賴禹妡／綜合報導
冼迪琦昨日在IG曬出初登板的球場應援照，只見她身穿灰色長版T恤及白色短褲，以一身「下身失蹤」的穿搭站上應援區，她表示首次以Passion Sister練習生的身分與大家見面，實在難掩緊張又興奮的心情，「雖然是下雨了，但無阻應援的心情」。
冼迪琦不僅大讚球賽刺激好看，更感謝學姊們的照顧，「球場的氣氛果然是最最最棒的了」，她也坦言首次登場多少有些不足，但是她一定會繼續努力，「一起為中信兄弟吶喊，感謝一切，會好好珍惜的」。
貼文曝光後，網友紛紛留言鼓勵，「初登場超棒，真的活力滿點餒」、「太棒了吧！超強生力軍」、「各種可愛」、「每局都超賣力跳！體力滿點的迪」、「以後要跑去球場看小迪了」、「決定了！妳的毛巾和周邊買起來」、「恭喜初登場成功」、「舞台魅力很棒，今晚被圈粉了」、「整個熱區的攝影師大大們都為之瘋狂了，那個甜笑真的會甜死很多人啊」、「峮峮接班人出現了」。