果真好朋友！北韓、俄羅斯共同證實 金正恩將訪海參崴與蒲亭會談
俄羅斯克里姆林宮與北韓官媒今（11）證實，北韓領導人金正恩將前往俄羅斯訪問，同時也安排了與蒲亭的會面。這是雙邊首次證實外界相傳已久的金正恩訪俄消息，同時也是金正恩為外界所知的，第二次訪俄之旅。此前西方國家批評北韓向俄羅斯提供軍事武器，藉此換取石油、穀物，對此北韓與皆否認有關指控，但承諾加深兩國防務合作。
國際中心楊智傑／綜合報導
包含俄羅斯、北韓與南韓官媒皆在今報導此消息，其中北韓《朝中社》提到金正恩將與蒲亭進行面對面會談，克宮則稱兩國代表團會有對談活動，如有需要，蒲亭與金正恩將有面對面會晤。報導提到，鮮少進行海外出訪的北韓領導人金正恩已經搭上前往俄羅斯的特別火車，預計前往俄羅斯遠東地區訪問。
克里姆林宮此前亦稱，蒲亭將前往俄國遠東城市海參崴（Vladivostok）參加17日開幕的東方經濟論壇（Eastern Economic Forum），但當時對於北韓領袖的訪問表示無可奉告；事實上，金正恩上次出國訪問就是在2019年，前往海參崴與蒲亭舉行首次峰會，當時北韓才與美前總統川普的去核化談判破裂。
俄媒《國際傳真社》指出，蒲亭在9月11日至12日已經抵達海參崴，當地距離俄羅斯與北韓的邊境僅130公里；《韓聯社》則報導，金正恩專車預計停靠的海參崴火車站周邊今天已出現大量警力、軍隊等戒備森嚴，而俄羅斯內部也在為金正恩訪俄作準備，若按照俄羅斯行程安排，金正恩會比蒲亭早1天抵達，預料二人12日舉行會談。