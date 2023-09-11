涉嫌圖利廠商4約僱人員遭起訴 新北市府：盼勿枉勿縱待法院審理
針對新北市政府水利局水利工程養護科的4名約僱人員，涉嫌包庇以多家同業公司名義投標淡水河系環境維護工作標案的廠商，圖利金額約43萬元，新北北市地檢署依違反貪污治罪條例中的「公務員對於主管事務圖利」及刑法公務員登載不實公文書等罪嫌予以起訴。對此，新北市政府水利局今（11）日回應，強調市府秉持勿枉勿縱立場及「不掩飾、不庇縱」態度，靜待後續法院審理。
記者吳嘉億／新北報導
張姓景觀設計公司負責人是分別在2016、2019、2020、2021、2022年度成功得標採購案部分品項，分別有二重疏洪道南、北區共1,235萬的項目，2019年則標下大漢溪左岸及三鶯堤防、淡水河左岸蘆洲段及三重段、二重疏洪道北區等採購案。
檢方調查，4名約僱人員明知張姓廠商連續在2020至2022年度採購案有涉嫌圍標情形，卻未依法採取向有關單位陳述意見或終止契約、解除契約等改正措施，涉嫌在「查驗記錄」等公文書上填寫不實的廠商內容，並幫助廠商完成核銷程序，圖利金額約43萬餘元。
新北市政府水利局表示，目前尚未收到地檢署公文，不過本案相關人員111年4月廉政署約談，經檢察官復訊後交保；水利局立即召開考績會懲處在案，並調整職務。針對起訴部分，水利局也進一步強調，將秉持勿枉勿縱立場，以及「不掩飾、不庇縱」態度，後續靜待法院審理。