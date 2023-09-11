受損戶重建成本2.4億！基泰估大直案災損不到3億　總座駁脫產質疑

基泰建設董座請辭又遭北市府假扣押　銀行：已列重點觀察戶

▲在「基泰大直」建案出事後，基泰建設董事長請辭，台北市政府聲請第二波假扣押，往來銀行也將基泰列「重點觀察戶」。（圖／記者葉政勳攝，2023.09.11）
▲在「基泰大直」建案出事後，基泰建設董事長請辭，台北市政府聲請第二波假扣押，往來銀行也將基泰列「重點觀察戶」。（圖／記者葉政勳攝，2023.09.11）

記者顏真真／台北報導

基泰建設「基泰大直」建案因施工不慎，導致周圍有民房塌陷與傾斜，基泰建設董事長陳世銘在重訊記者會上宣布，請辭董座以示負責，不過，原本基泰承諾將信託1億元做為未來賠償所需，卻被質疑根本是撥到基泰自己在台北富邦銀行的帳戶，非台北市政府指定的北富銀專戶，北市府也對基泰展展開第2波假扣押動作。對此，基泰往來銀行今（11）日表示，即使陳世銘辭去董事長，連保人身分還在，只要合約沒有變更，都是連帶保證人，並已將基泰列為「重點觀察戶」。

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根據基泰總經理馮先勉在昨日重訊記者會的說法，目前基泰存款及定期存款餘額尚有38億元，加上可動撥額度超過50億元。從基泰2022年的年報也可看到，與基泰往來的銀行多達20家，其中土地及建築融資往來銀行包括台灣銀行、台北富邦銀行、第一銀行、台新銀行、凱基銀行；權利金融資及建築融資則有元大銀行；周轉金融資則有台灣銀行、彰化銀行、台中商銀、第一銀行、合庫銀行、上海銀行、兆豐銀行、遠東銀行、新光銀行；餘屋融資有台灣銀行、國泰世華銀行、上海銀行、板信銀行、陽信銀行、玉山銀行、汐企農會、星展銀行。

另外，基泰建設2023年第2季合併財報也有揭露，基泰連同子公司君匯開發公司與京匯開發公司與台灣銀行等7家銀行有一筆聯貸案，總額度為新台幣76億元。而這次「基泰大直」建融案，也由台銀給予約5億元建築融資，而且會根據施工進度撥款，目前動撥約8千萬元。

台灣銀行則指出，目前基泰還款正常，後續動撥將由銀行團共同決議，至於北市政府已聲請對基泰建設假扣押這部分，基泰建設已積極處理中，沒法回應假設性議題，但台灣銀行也強調，即使董座去職，連保人身分仍在，只要合約沒有變更，都是連帶保證人。

台北富邦銀行則表示，對基泰的債權已徵提台北市中心的大樓為擔保，債權風險應屬可控。同時，為善盡社會責任，台北富邦銀行將配合市政府控管基泰大直案受災戶賠償基金信託帳戶。

台新銀行則說，基泰與台新確實有授信往來，只是基於個資考量不方便公開，而這次工安事故「基泰大直」新建工程非台新承作的標的，但已將客戶列於「重點觀察戶」，後續除密切留意事情進展，亦將審慎評估並配合法規要求處理。

對於傳出基泰被列「警示帳戶」，台灣銀行也回應指出，警示帳戶主要攸關防堵詐騙，基泰建設未如傳聞列為警示帳戶，有關警示帳戶設定為接獲法院、檢察署或司法警察機關通報將存款帳戶列為警示後，即暫停該帳戶全部交易功能，匯入款項會以退匯方式退回匯款行。

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