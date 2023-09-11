基泰建設董座請辭又遭北市府假扣押　銀行：已列重點觀察戶

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另外，基泰建設2023年第2季合併財報也有揭露，基泰連同子公司君匯開發公司與京匯開發公司與台灣銀行等7家銀行有一筆聯貸案，總額度為新台幣76億元。而這次「基泰大直」建融案，也由台銀給予約5億元建築融資，而且會根據施工進度撥款，目前動撥約8千萬元。
台灣銀行則指出，目前基泰還款正常，後續動撥將由銀行團共同決議，至於北市政府已聲請對基泰建設假扣押這部分，基泰建設已積極處理中，沒法回應假設性議題，但台灣銀行也強調，即使董座去職，連保人身分仍在，只要合約沒有變更，都是連帶保證人。
台北富邦銀行則表示，對基泰的債權已徵提台北市中心的大樓為擔保，債權風險應屬可控。同時，為善盡社會責任，台北富邦銀行將配合市政府控管基泰大直案受災戶賠償基金信託帳戶。
台新銀行則說，基泰與台新確實有授信往來，只是基於個資考量不方便公開，而這次工安事故「基泰大直」新建工程非台新承作的標的，但已將客戶列於「重點觀察戶」，後續除密切留意事情進展，亦將審慎評估並配合法規要求處理。
對於傳出基泰被列「警示帳戶」，台灣銀行也回應指出，警示帳戶主要攸關防堵詐騙，基泰建設未如傳聞列為警示帳戶，有關警示帳戶設定為接獲法院、檢察署或司法警察機關通報將存款帳戶列為警示後，即暫停該帳戶全部交易功能，匯入款項會以退匯方式退回匯款行。
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