杭州亞運／吳念庭遞補中華隊星度再升級！將與父親吳復連攜手出征
杭州亞運棒球項目即將在10月1日開戰，中華成棒隊預計在9月24日赴杭州進行移地訓練並進行環境適應，但近日傳出換將消息，味全龍林凱威因傷調整時程可能趕不上亞運，中華棒協上週召開選訓會議預計由吳念庭替補，若遞補名單確認，將會看到吳復連、吳念庭父子檔同披中華隊戰袍出征。
運動中心/綜合報導
味全龍投手林凱威日前比賽中受傷，8月30日下二軍調養，雖味全龍總教練葉君璋透露他近日已開始恢復訓練，但具體狀況仍是未知數。中華棒協提出的空缺名單將由日職西武獅野手吳念庭遞補，但仍須待向體育署報備，並經由中華奧會、亞運組委會通過且走完程序後，才能拍板確定最終球員是誰。
此次亞運中華隊由總教練吳思賢執掌兵符，劉致榮、林昱珉、鄭宗哲等8名旅外球員都在名單中，吳念庭加入中華隊也讓陣容「星度」再升級。
吳念庭在日職有「得點圈之鬼」的封號，但他高中就赴日發展，國家隊經歷不多，今年年初參與WBC經典賽是他國家隊初體驗，首次代表台灣出賽伴隨中華隊感動全台的驚奇表現，他賽後曾表示「謝謝大家的付出，為了台灣出一份心力。雖然結果不如意，但我非常喜歡這團隊，這個團隊大家感情、默契愈來愈好，未來我還想跟著這團隊繼續打下去。」
此次亞運將讓他將再度披上中華隊球衣，更值得一提的是，他的父親吳復連也在此次亞運教練團當中，若吳念庭最終能順利遞補，父子檔將聯手為國出征，也會是兩人首度同時穿上中華隊戰袍。