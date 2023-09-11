TANK昔陷劈腿6女、酒駕！招認酗酒荒唐行徑　掰了2年短命婚險丟命

BL劇男星蕭鴻「富二代」背景曝光　唇貼毛祁生共享吐司

▲男星蕭鴻（右）與毛祁生主演BL影集《絕對佔領》，遭曝是食品業富二代。（圖／記者陳明中攝）
▲男星蕭鴻（右）與毛祁生主演BL影集《絕對佔領》，遭曝是食品業富二代。（圖／記者陳明中攝）

記者羅凌筠／台北報導

三立電視Vidol影音的原創都會BL影集《絕對佔領》首映會今（11）日舉行，男主角毛祁生、蕭鴻兩人放閃不停，一直互看著對方，還在遊戲中共吃1根吐司邊，吃到嘴唇都貼在一起。蕭鴻首度談到自己食品業富二代的身分，平常他在家裡公司上班，擔任活動公關，被問到家庭財力多雄厚？毛祁生跳出來打圓場：「我們都是付二代，付出的付。」

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▲BL劇男星蕭鴻（右）與毛祁生在遊戲中共吃1根吐司邊，吃到嘴唇都貼在一起。（圖／記者陳明中攝）
▲BL劇男星蕭鴻（右）與毛祁生在遊戲中共吃1根吐司邊，吃到嘴唇都貼在一起。（圖／記者陳明中攝）
丁國琳參與本劇演出，蕭鴻與她對戲就被賞巴掌，而且連打6、7次，他笑說拍時根本不敢呼吸，雖然丁國琳是打真的，但技術很好，竟然不會痛，毛祁生也覺得丁國琳反差很大，戲內戲外完全不同。

▲蕭鴻（右）、毛祁生都是第1次演出BL劇。（圖／記者陳明中攝）
▲蕭鴻（右）、毛祁生都是第1次演出BL劇。（圖／記者陳明中攝）
毛祁生與蕭鴻都是第1次演出BL劇，而兩人也很入戲，有一場蕭鴻喝醉的戲，台詞一句「你是真心還是好玩？」讓毛祁生都走心了，孫沁岳也表示其實自己也很想演BL劇，笑說對手可以老也可以年輕，因為有健身也不排斥脫，「恥度」則是無極限。 

▲孫沁岳因為有健身習慣，不排斥演BL劇養眼脫戲。（圖／記者陳明中攝）
▲孫沁岳因為有健身習慣，不排斥演BL劇養眼脫戲。（圖／記者陳明中攝）
毛祁生還表示自己平時是很怕生的人，不會有太多交集，但這次和蕭鴻不一樣，戲殺青後還是會不斷互動，甚至已經相約年底一起去滑雪，蕭鴻表示因為自己從18歲第1次滑雪就愛上這樣運動，而且全家都愛，自己也考上教練執照，所以兩人才會「相約在冬季」，願意當教練；他也知道毛祁生懼高，因為拍戲時有一場摩天輪戲，蕭鴻就看透毛祁生的弱點。

▲孫沁岳、毛祈生、蕭鴻、洪詩、林巧媛主演霸總系BL劇《絕對佔領》。（圖／記者陳明中攝）
▲孫沁岳、毛祁生、蕭鴻、洪詩、林巧媛主演霸總系BL劇《絕對佔領》。（圖／記者陳明中攝）
而洪詩懷孕4個多月，還不知胎中是男是女，不過老公比較喜歡是女兒，她笑說由於李運慶40多歲，這次拍戲難得遇到一堆小鮮肉，也是很好的胎教，洪詩也是直到殺青酒才確定自己懷孕，而在懷孕後她覺得老公體貼加倍，讓她覺得很幸福。

三立電視Vidol影音與日本SPO entertainment共同推出原創都會BL影集《VBL》系列，首部曲《免疫屏蔽》引領的熱潮正夯，而第2棒是將於9月15日晚上8點播出的《絕對佔領》，首播平台是Vidol、KKTV，海外平台是RakutenTV、Video Market、Viki、GagaOOlala。

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