BL劇男星蕭鴻「富二代」背景曝光　唇貼毛祁生共享吐司

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毛祁生與蕭鴻都是第1次演出BL劇，而兩人也很入戲，有一場蕭鴻喝醉的戲，台詞一句「你是真心還是好玩？」讓毛祁生都走心了，孫沁岳也表示其實自己也很想演BL劇，笑說對手可以老也可以年輕，因為有健身也不排斥脫，「恥度」則是無極限。
毛祁生還表示自己平時是很怕生的人，不會有太多交集，但這次和蕭鴻不一樣，戲殺青後還是會不斷互動，甚至已經相約年底一起去滑雪，蕭鴻表示因為自己從18歲第1次滑雪就愛上這樣運動，而且全家都愛，自己也考上教練執照，所以兩人才會「相約在冬季」，願意當教練；他也知道毛祁生懼高，因為拍戲時有一場摩天輪戲，蕭鴻就看透毛祁生的弱點。
而洪詩懷孕4個多月，還不知胎中是男是女，不過老公比較喜歡是女兒，她笑說由於李運慶40多歲，這次拍戲難得遇到一堆小鮮肉，也是很好的胎教，洪詩也是直到殺青酒才確定自己懷孕，而在懷孕後她覺得老公體貼加倍，讓她覺得很幸福。
三立電視Vidol影音與日本SPO entertainment共同推出原創都會BL影集《VBL》系列，首部曲《免疫屏蔽》引領的熱潮正夯，而第2棒是將於9月15日晚上8點播出的《絕對佔領》，首播平台是Vidol、KKTV，海外平台是RakutenTV、Video Market、Viki、GagaOOlala。