強打中年／等劉俊豪道歉！前女友母親再度提告　連隊友都受不了

NBA／詹皇在巴黎奧運要組大團！美媒爆料：他已致電邀請Curry和KD

▲巴黎奧運美國隊陣容讓人期待，根據報導LeBron James已經致電Kevin Durant和Stephen Curry。（圖／美聯社／達志影像）
▲巴黎奧運美國隊陣容讓人期待，根據報導LeBron James已經致電Kevin Durant和Stephen Curry。（圖／美聯社／達志影像）

運動中心/綜合報導

美國隊剛剛在FIBA世界盃遭遇慘痛失利，連獎牌都沒有拿到，不過似乎不需要擔心這支球隊在巴黎奧運會上的表現。因為根據知名記者Shams Charania報導，「詹皇」LeBron James十分渴望能打明年的奧運，並且已經「招募」Kevin Durant和Stephen Curry等人和他一起出征。

我是廣告 請繼續往下閱讀
這一屆世界盃美國男籃徵召不順，大牌球星興致缺缺，雖然最終組出的陣容也是聯盟中的頂尖好手，但與外界期待的明星隊還是有落差。最終他們也沒能達成目標，單屆賽事吞下3敗，只有拿到第4名。

不過世界盃賽程剛結束，奧運美國隊的籌組就已經展開，根據Charania的說法，James對於打明年奧運有極大的興趣，他將這視為自己在國家隊的告別秀，並且已經致電給聯盟中幾位頂級球星，包括Curry、Durant、Anthony Davis、Jayson Tatum和Draymond Green。

而奧運金牌對於這些NBA球星的吸引力，顯然比世界盃更大。據報導Devin Booker、Damian Lillard、Kyrie Irving等人也都對當奧運國手很感興趣。

James和Durant過去都是戰功彪炳的國際賽一級戰將，反而Curry在真正成為一方之霸後，就沒有再打過美國隊，若他能和前兩者聯手出戰，勢必會讓外界相當期待。

FIBA世界盃／美國隊失去國際賽主宰力　Kerr點出一關鍵因素

FIBA世界盃／Brooks砍39分擊敗美國隊　談被當惡棍稱：只是個角色

FIBA世界盃／美國隊118:127不敵加拿大！苦吞2連敗　連銅牌都沒有

世界盃男籃／美國隊已不夢幻！屢在國際賽遭狙擊、連兩屆無緣冠軍

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞