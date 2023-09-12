NBA／詹皇在巴黎奧運要組大團！美媒爆料：他已致電邀請Curry和KD
美國隊剛剛在FIBA世界盃遭遇慘痛失利，連獎牌都沒有拿到，不過似乎不需要擔心這支球隊在巴黎奧運會上的表現。因為根據知名記者Shams Charania報導，「詹皇」LeBron James十分渴望能打明年的奧運，並且已經「招募」Kevin Durant和Stephen Curry等人和他一起出征。
運動中心/綜合報導
這一屆世界盃美國男籃徵召不順，大牌球星興致缺缺，雖然最終組出的陣容也是聯盟中的頂尖好手，但與外界期待的明星隊還是有落差。最終他們也沒能達成目標，單屆賽事吞下3敗，只有拿到第4名。
不過世界盃賽程剛結束，奧運美國隊的籌組就已經展開，根據Charania的說法，James對於打明年奧運有極大的興趣，他將這視為自己在國家隊的告別秀，並且已經致電給聯盟中幾位頂級球星，包括Curry、Durant、Anthony Davis、Jayson Tatum和Draymond Green。
而奧運金牌對於這些NBA球星的吸引力，顯然比世界盃更大。據報導Devin Booker、Damian Lillard、Kyrie Irving等人也都對當奧運國手很感興趣。
James和Durant過去都是戰功彪炳的國際賽一級戰將，反而Curry在真正成為一方之霸後，就沒有再打過美國隊，若他能和前兩者聯手出戰，勢必會讓外界相當期待。