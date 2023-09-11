柬埔寨女網紅和百萬美鈔自拍！昔日高調炫富、破產後淒涼現況曝光
柬埔寨28歲網紅莫莉卡（Oeun Molika），是當地知名的帶貨名人，靠著在網路上販售美妝保養品等產品日進斗金。收入頗豐的她熱愛高調炫富，經常和網友分享自己的名車，或是跟百萬美元鈔票合照。原來，莫莉卡一直以來都是有目的炫富，她被發現以類似老鼠會的手法對投資人吸金，賺取數百萬美元。沒想到她在去年底突然宣告破產，被她欺騙的投資人一狀告上法院，莫莉卡被捕後聲稱自己「沒有騙人」，破產的原因是經營失敗。
國際中心楊雅婷／綜合報導
莫莉卡一直以來就以高調炫富聞名，從她拍攝的照片可以看出，她的超跑有好多台，重機也有好幾輛。更誇張的是，她曾經跟滿桌美金現鈔合照，目測桌上至少有100捆的美金鈔票，總值估計超過100萬美元。莫莉卡過去曾是歌手，後來轉型直播帶貨，由於她給人的印象是多金、美麗、有品味，讓不少投資人相當買單，沒想到吸金功力一流的莫莉卡，卻在去年底宣告破產，說自己的錢「全沒了」，並揚言「如果不信，可以查我的銀行帳戶，看看剩下多少錢，我也是受害者！｣
儘管莫莉卡不斷裝傻、裝可憐，但投資人對她的說法並不買單，一狀把她告上法院。她遭到逮捕後，她的丈夫也拍片哭窮，在鏡頭前一把鼻涕一把眼淚強調夫妻倆沒有騙人，會破產都是理財不當的後果。整起案件預計在本月18日就會判決。