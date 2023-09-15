獨／《未來少女》緋紅魅影見舞台下畫面爆哭！「3年了一直都在」

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「畢業快樂！」緋紅魅影一提到節目錄製完畢，所有人臉上充滿愉悅又滿足神情。被問到有沒有遺憾？利善榛說，「沒有耶！那天就是一個非常感動又很開心的一天，是一個非常完美的Happy Ending！」而且所有人通通爆哭，自爆哭到臉變形的C.Holly笑說，還被徐若瑄老師特別點名「哭得很豪邁！」而且大家的哭聲都超難聽。
「眼淚真的會傳染！」連穎透露，當天一表演完就看到台下滿滿的粉絲，而且很多人都是從《DD52菱格世代》時期就一路支持她們到現在，「這是一件滿不容易的事情！這3年來我們經歷過台下很多人，也有看過台下沒有人，然後一直到現在，但他們都還在。」因此一看到粉絲們吶喊應援，所有人的眼淚通通止不住，「我們真的是唱完喔，每個人的眼睛都紅了！」席子淇也分享，其實總決賽到後面是「邊哭邊唱完！」利善榛還爆料表演到一半，就看到詩雅已經哭紅雙眼，兩道淚痕清清楚楚。
溫馨的是，緋紅魅影有親手製作簽名卡片，在當天一一送給所有辛苦的節目工作人員，體恤他們總是最早到，卻永遠最晚離開，讓經紀人很感動，忍不住在一旁分享此事。談到有沒有家人來看表演，香蘭則害羞的說，「（爸媽）那天好像看完表演就走了！」讓大家笑翻，經紀人幫忙補充，其實香蘭媽媽在台下早就已經大哭，形成台上台下哭成一團的景象。
大讚薄荷水晶粼粼 最想和幻藍小熊合作
聊到之前與薄荷水晶合作的〈不然等等〉轟炸舞台，卻沒受到評審青睞，還拿到至今以來最低的分數，打破所有人眼鏡。席子淇認為，「既然粉絲、觀眾們覺得很棒，我們也覺得很棒，那這場就是一個很棒的表演」，她認為，分數已經不能來評量她們表現與能力。利善榛當下也有去安慰薄荷水晶的妹妹們，雖然大家都很失望，但心中都有共識，「我們沒有愧對這個舞台！」反而加深了兩團的革命情感。
被問到印象深刻的團員。緋紅魅影都很有默契地點名粼粼，「她的台風很穩，她對她的團員在照顧上，非常的有智慧，所以我覺得粼粼還蠻棒的！」而連穎則是最想和幻藍小熊合作，「自律」、「整齊」更是她們需要學習的地方。C.Holly也說，她非常喜歡毓，更形容是「幻藍小熊的重低音擔當」，每次看到對方的表演，都會為之一亮。身為團內舞蹈擔當的連穎還興奮補充，她最喜歡XXIN，有次Battle時就知道XXIN很厲害，超想跟對方合作。
其實「緋紅魅影」先前就被很多少女們公認是最溫暖、最崇拜、最嚮往的女團，成員們得知後面露驚訝神情，「謝謝大家的肯定！」也希望所有女團、少女們都可以一起加油，「我們都是懷抱著夢想，都是在做同樣事情的人，很希望觀眾們可以一起支持這6團，一起振興女團偶像產業。」連穎也開心地說，透過節目的互相競爭與學習，讓她們從妹妹們的身上重拾「我們剛開始踏入這條路的初衷。」
零食外交官出動 自嘲像怕孫子餓的阿嬤
回憶最後一天錄影，緋紅魅影承認當天休息區後面全部都是零食，詩雅更被笑說是「零食外交官」，什麼樣的零食都有，她笑著解釋，因為大家真的太累，沒有時間可以吃東西，「我就怕大家餓啊，如果沒有力氣表演就不太好，所以每次錄影，我帶的HUR包包放了滿滿的零食。」而且還會分享給其他女團。
席子淇還怕幻藍小熊因此被罵，「知道她們有體重管理，所以我都偷偷塞給她們」，眼看幻藍小熊想吃又不敢吃的模樣，讓緋紅魅影的姐姐們好心疼。C.Holly自嘲，「我們真的很像怕孫子肚子餓的阿嬤！」不斷跟其他團員交流點心和食物。最後緋紅魅影希望能夠在小巨蛋辦演唱會，結合所有未來少女的團體們，一起讓粉絲們感受到現場舞台帶來的魅力，希望大家多多支持未來少女。
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