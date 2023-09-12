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植物人昏迷26年遭男護士「性侵產子」！美國警方首度公開監視畫面

▲美國鳳凰城哈辛達療養院（Hacienda HealthCare）員工被「植物人產子」畫面嚇壞。（圖／翻攝自《每日郵報》）
▲美國鳳凰城哈辛達療養院（Hacienda HealthCare）員工被「植物人產子」畫面嚇壞。（圖／翻攝自《每日郵報》）

國際中心楊智傑／綜合報導

美國亞歷桑那州2018年發生一起「植物人懷孕產子」事件，一名在當地療養院昏迷的女性竟莫名誕下嬰兒，警方追查後發現竟然是院內一名男性護理師對其性侵，消息曝光後震撼美國社會。近日，根據美國《資訊自由法》的要求下，警方也首度公布這段醫護人員發現受害者產子後的監視器畫面。

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這起事件發生在2018年12月29日，當時美國正值聖誕佳節連續假期，然而在鳳凰城（Phoenix）哈辛達療養院（Hacienda HealthCare）一名女植物人在看護協助更換尿布時，驚覺其忽然誕下嬰兒，這才急忙報警。該名病院由於三歲時就因腦部疾病導致運動和認知障礙，同時喪失視力與四肢活動能力，已經在療養院待了26年，眾人對眼前狀況感到相當驚恐，只能要求司法單位涉入調查。

根據警方調查，該名病患近9個月都是由女性看護照顧，出入病房人員與訪客名單也在警方調查後發現並無異狀，有女員工報警後忍不住泣訴「難以想像誰會做出這種事情」，也稱健檢時並無異常，女看護們平常只負責洗澡、穿衣等日常業務；直到有前員工受訪時透露，包含給藥在內等醫療行為的護理師包含男性，警方這才找到搜查方向。

後來警方開始針對院內所有男性職員進行DNA檢測，最終確認兇手就是2011年入職、被指派照顧該名病患的36歲男護理師薩瑟蘭（Nathan Sutherland）。該名男護理師將其罪行歸咎於曾在孤兒院遭受性侵的經歷，不過法院仍依性侵和虐待弱勢成人罪，判處10年監禁，而院方也將其解僱，目前他仍在服刑中。

至於母親與嬰兒的目前狀況，根據《AZ Family》、《每日郵報》等報導，嬰兒出生時雖一度沒有呼吸，但現在已經平安長大，將於12月滿5歲，由母親的親戚照顧；家屬透露，小小孩現在已經可以走路和簡單說話，但因為年紀太小還對身世一無所知，至於母親則改住在鳳凰城的另一家護理機構。

這段影片在時隔五年後，因美國《資訊自由法》（FOIA）要求下，公布當年的密錄器畫面。影像中一名女員工哭著向員警說明發現嬰兒當下的情形，現場混亂騷動也讓不少民眾看了相當心疼，報導指出當時目睹病患產子的看護，曾因驚嚇過度受到嚴重心理創傷，甚至有長達1個月的時間無法順利工作。

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