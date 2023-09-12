植物人昏迷26年遭男護士「性侵產子」！美國警方首度公開監視畫面

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根據警方調查，該名病患近9個月都是由女性看護照顧，出入病房人員與訪客名單也在警方調查後發現並無異狀，有女員工報警後忍不住泣訴「難以想像誰會做出這種事情」，也稱健檢時並無異常，女看護們平常只負責洗澡、穿衣等日常業務；直到有前員工受訪時透露，包含給藥在內等醫療行為的護理師包含男性，警方這才找到搜查方向。
後來警方開始針對院內所有男性職員進行DNA檢測，最終確認兇手就是2011年入職、被指派照顧該名病患的36歲男護理師薩瑟蘭（Nathan Sutherland）。該名男護理師將其罪行歸咎於曾在孤兒院遭受性侵的經歷，不過法院仍依性侵和虐待弱勢成人罪，判處10年監禁，而院方也將其解僱，目前他仍在服刑中。
至於母親與嬰兒的目前狀況，根據《AZ Family》、《每日郵報》等報導，嬰兒出生時雖一度沒有呼吸，但現在已經平安長大，將於12月滿5歲，由母親的親戚照顧；家屬透露，小小孩現在已經可以走路和簡單說話，但因為年紀太小還對身世一無所知，至於母親則改住在鳳凰城的另一家護理機構。
這段影片在時隔五年後，因美國《資訊自由法》（FOIA）要求下，公布當年的密錄器畫面。影像中一名女員工哭著向員警說明發現嬰兒當下的情形，現場混亂騷動也讓不少民眾看了相當心疼，報導指出當時目睹病患產子的看護，曾因驚嚇過度受到嚴重心理創傷，甚至有長達1個月的時間無法順利工作。