杭州亞運／中華隊打線超恐怖！林子偉領軍　林立等中職強打者入列

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但比起上屆亞運會，這次名單中，李灝宇、鄭宗哲都已經是小聯盟台灣之光，林子偉更不用說，是上過大聯盟的三拍子選手，尤其林立拿過中職打擊、打點、全壘打三冠王、林安可拿過中職全壘打打點雙冠王，經典賽這幾位球員都已經有默契。
西武獅隊的吳念庭可說是關鍵因子，他近期在二軍猛打賞，打擊近況相當好，加上他今年在經典賽好表現，讓他成為這次亞運會中華隊中心打線人選。
2023年第19屆杭州亞洲運動會棒球項目，中華隊預計名單：
總教練： 吳思賢
教練團： 克魯茲（Tommy Cruz）、林加祐、沈柏蒼、湯登凱、吳復連
管理：王裕盛
防護員：林虹妏、楊文綺
投 手： 王政浩、（合作金庫）、吳昇峰（合作金庫）、賴柏瑋（合作金庫）、林昱珉（亞歷桑那響尾蛇小聯盟體系）、陳柏毓（匹茲堡海盜小聯盟體系）、劉致榮（波士頓紅襪小聯盟體系）、潘文輝（費城費城人小聯盟體系）、王彥程（東北樂天金鷲育成）、林凱威（味全龍）、古林睿煬（統一7-ELEVEn獅）、鄭浩均（中信兄弟）
捕 手： 林家正（多倫多藍鳥小聯盟體系）、戴培峰（富邦悍將）
內野手： 李亦崴（合作金庫）、廖俊凱（臺灣電力）、陳敏賜（臺中市）、鄭宗哲（匹茲堡海盜小聯盟體系）、李灝宇（底特律老虎小聯盟體系）、林立（樂天桃猿）、林子豪（統一7-ELEVEn獅）、吳念庭（埼玉西武獅）
外野手： 楊振裕（合作金庫）、申皓瑋（富邦悍將）、林安可（統一7-ELEVEn獅）、林子偉（樂天桃猿）