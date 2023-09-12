大撒幣救經濟！泰國計劃向全民派發5040億 16歲以上每人可領9千
泰國新任總理賽塔 （Srettha Thavisin） 11日率領內閣向國會進行首次施政報告，他在會中提到「1萬泰銖電子錢包政策」，泰國政府擬向所有16歲及以上的泰國人發放1萬泰銖（約台幣9000元），民眾可在期限內用於購買登記居住地方圓4公里附近的特定商品和服務，作為提升泰國經濟的首要任務。
國際中心楊雅婷／綜合報導
根據泰國媒體報導，泰國政府為了重振國內低迷的經濟情勢，打算在未來6個月向全國超過5500萬民眾發放約5600億泰銖（約台幣5040億），藉此刺激內需和投資，政府也會儘快調降能源價格，並且提供農民和小企業貸款延期還款的政策。
賽塔表示，數位錢包計畫將在明年第一季推出，希望藉此成為「再次喚醒泰國經濟的契機」，他強調會確保款項平均分配到經濟相關部門。泰國官員評做這項政策對於提振經濟的效果可以達到發放金額的4倍，換句話說，有望明年泰國的經濟增長將從今年預計的2.8%增加至5%。
泰國總理賽塔踏入政壇前原本是房地產大亨，他同時也兼任財政部長，面對泰國最大貿易夥伴中國需求下降，以及外國遊客收入不如預期，泰國經濟成長連帶受到影響，有待賽塔內閣逐一解決。