菲律賓控管SIM卡註冊出包　一張「猴子照片」輕易通過自動審查

大撒幣救經濟！泰國計劃向全民派發5040億　16歲以上每人可領9千

▲泰國總理賽塔率領內閣向國會進行首次施政報告。（圖／美聯社／達志影像）
▲泰國總理賽塔率領內閣向國會進行首次施政報告。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊雅婷／綜合報導

泰國新任總理賽塔 （Srettha Thavisin） 11日率領內閣向國會進行首次施政報告，他在會中提到「1萬泰銖電子錢包政策」，泰國政府擬向所有16歲及以上的泰國人發放1萬泰銖（約台幣9000元），民眾可在期限內用於購買登記居住地方圓4公里附近的特定商品和服務，作為提升泰國經濟的首要任務。

我是廣告 請繼續往下閱讀
根據泰國媒體報導，泰國政府為了重振國內低迷的經濟情勢，打算在未來6個月向全國超過5500萬民眾發放約5600億泰銖（約台幣5040億），藉此刺激內需和投資，政府也會儘快調降能源價格，並且提供農民和小企業貸款延期還款的政策。

賽塔表示，數位錢包計畫將在明年第一季推出，希望藉此成為「再次喚醒泰國經濟的契機」，他強調會確保款項平均分配到經濟相關部門。泰國官員評做這項政策對於提振經濟的效果可以達到發放金額的4倍，換句話說，有望明年泰國的經濟增長將從今年預計的2.8%增加至5%。

泰國總理賽塔踏入政壇前原本是房地產大亨，他同時也兼任財政部長，面對泰國最大貿易夥伴中國需求下降，以及外國遊客收入不如預期，泰國經濟成長連帶受到影響，有待賽塔內閣逐一解決。

富豪總理娶醫生當老婆！泰國第一夫人是醫美界權威　人氣不輸丈夫

泰國新總理賽塔會晤帕拉育　稱想克服政治分歧「還需時間」

泰國遊玩叫車遇陷阱！險被載去當豬仔　大馬男子分享親身經驗示警

五件必知小事！泰國男星Bright風靡全球　轟動程度前所未見

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞