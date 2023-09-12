12星座一周運勢／獅子、雙魚「貴人出現」！牡羊、巨蟹復合有望

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本周運勢重點，日常。
這周運勢有點不太穩定，但後續還不錯。工作上有老公司回鍋；感情上有對象的對方會回來，有復合的機會。
🟡金牛座
本周運勢重點，日常。
這周若有什麼重要的事，時間要拉長一點，因為還需要等待。工作上有被相中的機會；感情上可能被告白、被暗示。
🟡雙子座
本周運勢重點，日常。
這周有輸掉的可能，若有什麼失利的地方，剛好可以讓你休息一下。工作上失敗的機率較大；感情上如果有些問題，是安靜的療癒時間。
🟡巨蟹座
本周運勢重點，日常。
這周若有斷聯或沒結果的東西，可以再試一下。工作上舊的東西都可以再用用；感情上舊對象可以試試看。
🟡獅子座
本周運勢重點，日常。
這周迎來貴人或給你的機會，要好好把握。工作上有個不錯的機會，有問題的也可以解套；感情上注意有人介紹的桃花，是好桃花。
🟡處女座
本周運勢重點，感情、工作。
這周若有什麼損失或不太公平，會有彌補的。工作上容易引來好機會合作運；感情上有喜歡你的人出現。
🟡天秤座
本周運勢重點，日常。
這周就算有被看見、拉拔的機會也可能被你拒絕。工作上容易被看見喔；感情上你很吸引人，只是比較做自己。
🟡天蠍座
本周運勢重點，日常。
這周有復合運，特別是各方面。工作上有破裂再回來的機會；感情上有和好的跡象。
🟡射手座
本周運勢重點，工作。
這周自己或狀況不穩、狀況很多，找其它辦法吧！工作上小則離職、跳槽，大則有跨領域的可能。
🟡摩羯座
本周運勢重點，感情。
這周魅力無法擋，很多蜂擁而來的機會。工作上有私下的機會；感情上魅力大開，有伴者容易劈腿。
🟡水瓶座
本周運勢重點，日常。
這周有什麼不太開心的事情，請記得說出來。工作上hold不住要記得找援手；感情上容易不開心。
🟡雙魚座
本周運勢重點，日常。
這周容易有貴人，在你沒有頭緒的時候，工作上有貴人出現。
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