「共同富裕」成春秋大夢！中國經濟陷困局　貧富差距空前惡化

中英間諜案交鋒！國會研究員被捕　分析：恐阻對北京不利的法案

▲英國與中國近日因為間諜案而交鋒，被指控的英國國會研究員大聲喊冤，中國也聲稱有關指控是「無中生有」。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）
▲英國與中國近日因為間諜案而交鋒，被指控的英國國會研究員大聲喊冤，中國也聲稱有關指控是「無中生有」。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

英國國會一名研究人員，因涉嫌替中國從事間諜活動而被捕，他於11日發聲明喊冤稱自己「完全是無辜的」，中國外交部也怒斥英國「無中生有」。然而，有分析指出，該被控男子在英國國會有一定影響力，經常遊說議員不要對北京採取強硬態度。

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根據《英國廣播公司》（BBC）報導，該名研究人員是在3月份根據《官方保密法》被捕的2名男子之一，雖然已獲得保釋，但仍需接受反恐司令部的進一步調查。有消息人士透露，其中1人是參與國際事務問題的國會研究員，並與幾位保守黨人士有接觸。

不少英國政壇人士表示憂心，因為不知道該男子究竟從他任職的下議院外交委員會獲得多少情報，英國保守黨前黨魁史密斯（Iain Duncan Smith）甚至形容情況「非常危險」；多名英國保守黨議員要求政府對中國採取強硬態度，把中國正式列為「威脅」的討論再度引起熱議。

該名研究員於11日透過律師聲明，媒體對他的報導有誤，自己完全是無辜的，強調：「我的職業生涯一直在努力教育其他人，了解中國共產黨帶來的挑戰和威脅。」

雖然《BBC》並未透露男子真實身分，但有消息指出，被捕男子是28歲的卡什（Chris Cash），曾在英國國會的中國研究小組擔任主任。

對此，中國外交部發言人毛寧11日也予以駁斥，敦促英國停止散播虛假信息，停止反華的政治操弄和惡意詆毀。中國駐英國大使館也回應稱此事完全是無中生有，敦促英國停止這種自導自演的政治鬧劇。

《自由亞洲電台》則引述「對華政策跨國議會聯盟」（Inter-Parliamentary Alliance on China，IPAC）香港倡議統籌鄺頌晴分析，這名涉案研究員在英國國會有一定影響力，經常遊說議員「不要對中國採取強硬態度」，提倡要對中國採取較溫和的措施，懷疑該男子的滲透工作，可能已成功使一些人權相關的議案胎死腹中。

鄺頌晴進一步舉例，指之前曾有採購法案是有關禁止新疆強制勞動產品的，當時有些國會議員沒有投票贊成法案實施，他們大多與涉案男子熟識，不排除是受到該研究員影響而不願禁止新疆產品，並不利於在英國生活的維吾爾人、香港和西藏人。

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