中英間諜案交鋒！國會研究員被捕　分析：恐阻對北京不利的法案

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不少英國政壇人士表示憂心，因為不知道該男子究竟從他任職的下議院外交委員會獲得多少情報，英國保守黨前黨魁史密斯（Iain Duncan Smith）甚至形容情況「非常危險」；多名英國保守黨議員要求政府對中國採取強硬態度，把中國正式列為「威脅」的討論再度引起熱議。
該名研究員於11日透過律師聲明，媒體對他的報導有誤，自己完全是無辜的，強調：「我的職業生涯一直在努力教育其他人，了解中國共產黨帶來的挑戰和威脅。」
雖然《BBC》並未透露男子真實身分，但有消息指出，被捕男子是28歲的卡什（Chris Cash），曾在英國國會的中國研究小組擔任主任。
對此，中國外交部發言人毛寧11日也予以駁斥，敦促英國停止散播虛假信息，停止反華的政治操弄和惡意詆毀。中國駐英國大使館也回應稱此事完全是無中生有，敦促英國停止這種自導自演的政治鬧劇。
《自由亞洲電台》則引述「對華政策跨國議會聯盟」（Inter-Parliamentary Alliance on China，IPAC）香港倡議統籌鄺頌晴分析，這名涉案研究員在英國國會有一定影響力，經常遊說議員「不要對中國採取強硬態度」，提倡要對中國採取較溫和的措施，懷疑該男子的滲透工作，可能已成功使一些人權相關的議案胎死腹中。
鄺頌晴進一步舉例，指之前曾有採購法案是有關禁止新疆強制勞動產品的，當時有些國會議員沒有投票贊成法案實施，他們大多與涉案男子熟識，不排除是受到該研究員影響而不願禁止新疆產品，並不利於在英國生活的維吾爾人、香港和西藏人。