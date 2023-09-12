美眾院中國委員會主席：習近平難測　台海局勢凶險

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蓋拉格與眾院中國問題特別委員會民主黨首席議員克利什納穆希（Raja Krishnamoorthi）11日訪問紐約，與金融界高層兵棋推演、探討投資中國的風險，並參加美國智庫外交關係協會（CFR）活動，與新任會長傅洛曼（Mike Froman）討論美中戰略競爭議題。
蓋拉格以「高度危險」形容台海局勢，提到習近平面臨經濟挑戰，中國人口老化問題日益嚴重。外界對習近平是否想奪取台灣眾說紛紜，但他認為俄烏戰爭啟示在於「獨裁者說他想做某件事時，大家不能輕忽風險，至少要未雨綢繆，而他一直告訴我們必要時不惜動武」。
他說：「它（中共）很想成為區域霸權，這必然代表分裂我們的聯盟與夥伴關係結構，總有一天也要奪取台灣。我認為這是習近平終其一生的野心。」
蓋拉格從政前曾任美軍陸戰隊反情報官，研判習近平準備打仗的另一依據是中國民眾現在崇拜韓戰，影史最賣座電影是「長津湖」，習近平也多次在演說中高談這場美國吃敗仗的戰爭，「事有蹊蹺，我們必須認真對待」。
蓋拉格認為台海最危險時刻將隨明年1月台灣總統大選落幕展開，如果民主進步黨勝選，局勢將格外凶險。其他變數包括美國海軍規模縮小，2027年預計縮減到280艘艦艇，這正好是外傳習近平指示軍方做好攻台準備的年度。
至於美中關係將走向何方，蓋拉格說，短期目標是以拒止性嚇阻（deterrence by denial）戰略防止戰爭，因為美中因台灣爆發衝突將導致災難性後果；中期目標是美國與盟友掌握人工智慧、量子運算等關鍵技術優勢；長遠目標是美國維持國際霸主地位，因為「有美國作為超級強權的世界比較和平、公正」。
他認為拜登政府8月提議限制美國投資中國特定產業的措施不夠積極，必須選擇性、具策略地「脫鉤」，不能「把錢投入會導致我們毀滅的事」。
克利什納穆希與蓋拉格分屬不同黨派，但在台灣等多數議題上與蓋拉格口徑一致。
他警告，美國一旦政府失能，可能促使北京對台動武。習近平雖屢次告誡軍方不要犯「和平病」，現階段對攻台能力存有強烈不安全感，但這點隨時間過去可能改變，「我們必須做好準備，確保台灣有能力嚇阻」。
克利什納穆希說，習近平面臨的根本問題是中國經濟走下坡，青年失業率「破表」，消費者信心處在歷史低點，「他應該停止經濟與軍事進逼，處理好家務事。如果他能照規則行事，其他國家可能會更樂於跟中國往來。在他這麼做之前，他們的日子將很不好過」。（編輯：張芷瑄）1120912