藍心湄罵王力宏不要胡說八道 陳美鳳：很多事只有當事人才明白
王力宏9、10日一連兩天在台北小巨蛋舉辦「ONE Leehom Wang一個王力宏演唱會」，除了主辦單位老闆「寬姐」邱瓈寬坐鎮，演藝圈大牌徐楓、蕭亞軒、朱延平、蔡康永等人都到場聆聽，給足面子，而不同於藍心湄受訪時以前輩身分，直言要王力宏不要胡說八道，閨密陳美鳳緩頰：「很多事只有當事人才明白。」
記者楊穎軒／綜合報導
陳美鳳在臉書PO出與王力宏於後台的合照，寫下：「我們一起聽歌，一起在歌裡找到自己的回憶，很多事只有當事人才明白，我們在別人的故事裡當觀眾，也能在故事中學習成長，今晚單純的感動～單純的美好。」最後大讚王力宏「雞母皮掉了滿地吶！也太有才華惹」！
貼文吸引1.5萬人按讚，藍心湄留言「歌詞滿滿的眼淚」，陳美鳳回應「咪兔～有同感」，有網友說「看他唱歌那麼深情的男孩子，讓人看了很心疼，歌聲太好聽了」、「我們都懂王力宏的無奈...加油」，陳美鳳回覆「超感動！家人的支持更令人動容～很重要」、「滿滿的感動」！
王力宏本人也親自留言：「謝謝美鳳姐，很高興看到您！依然內在外在美得不得了！」陳美鳳回說他又多了一位粉絲，「看了你的演唱會之後，藍媽媽（藍心湄母親）變成你的超級鐵粉了，她說你的嗓音好，歌又唱的那麼好文筆又好，任何樂器都難不倒你也太有才華啦，她特別喜歡你打鼓的那段！」