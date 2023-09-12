李忠庭發聲了！否認介入新竹市務私下喬事　與高虹安財產各自獨立

高虹安「好朋友」干政涉貪瀆　律師曝恐涉這重罪最高「無期徒刑」

▲黃帝穎表示，錢康明指證歷歷，等於指控高虹安貪瀆。（圖／記者呂炯昌攝）
▲黃帝穎表示，錢康明指證歷歷，等於指控高虹安貪瀆。（圖／記者呂炯昌攝）

記者陳佩君／台北報導

新竹市長高虹安被新竹前文化局長錢康明爆料，高的「好朋友」涉入市政，並喊話「虹安啊虹安，豪車、豪宅只是開始，許多事情別傻傻的以為法律上妳能切割」。對此，律師黃帝穎表示，錢康明指證歷歷，等於指控高虹安貪瀆，其中又以涉犯貪污治罪條例的「違背職務收受賄賂罪」最嚴重，最重可處無期徒刑；黃諷刺，「跟豪車、豪宅相比，詐領助理費真的是小錢！貪得無厭」。

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錢康明日前在臉書PO文預告即將離職，還稱「夢到我擋人財路」，隨後又以「好朋友」暗指高虹安男友李忠庭不是幕僚長、不是府內人員，卻干涉太多市府的事務；他指出，曾和高虹安單獨進行一場私下對話，當時就提醒她要注意「好朋友」的所作所為，遲早會出事，但高虹安卻覺得，「沒有婚姻關係，一旦結婚後財產會做申報」。

對於錢康明指證歷歷指控，黃帝穎在臉書分析高虹安可能涉及的貪瀆要件，其一，錢康明稱被離職原因「擋人財路」，換句話說，高虹安濫用人事權力為圖他人利益，涉嫌圖利罪（5年以上徒刑）。

其次，錢康明稱高虹安好朋友「特別關心」具體案件「市府跨年晚會」，黃帝穎認為，此說法即認高虹安利用非公務員人士涉入市府標案，涉嫌圖利罪（5年以上徒刑）。

第三，錢指豪車豪宅只是開始，黃帝穎直言，如果高虹安濫用人事權力、排除擋財路者、以非公務員介入市府標案，與豪車豪宅等不正利益具有「對價關係」，涉犯貪污治罪條例「違背職務收受賄賂罪」（最重無期徒刑）。

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