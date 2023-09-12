全家霜淇淋買1送1來了！特濃拿鐵「半價喝」 7-11霜淇淋也買1送1
全家霜淇淋買1送1來了！限時9月15日至17日，只要使用指定支付方式，霜淇淋不限口味有買1送1優惠，古娃娃聯名荔枝烏龍也能換；同時，即日起至10月3日迎接國際咖啡日，全家只要於店舖租借循環杯即可享特濃拿鐵半價優惠。7-11同樣在9月15日至17日也有霜淇淋買1送1優惠；即起至19日前還有咖啡買3送1，濃萃美式／拿鐵任選買3送1。
記者鍾怡婷/綜合報導
全家霜淇淋買1送1自9月15日至17日限時三天開跑，使用全盈+PAY支付，享全家Fami!ce霜淇淋任挑口味通通買1送1優惠。全家現煮咖啡的部分，即日起至10月3日歡慶國際咖啡日，店舖租借循環杯即可享「特濃拿鐵」半價優惠，大杯特濃拿鐵原價65元，相當於平均只要33元開喝；會員可用Fa點兌換咖啡半價以上的優惠，像是中杯美式（冷熱不限）只需用3000點+19元兌換，中杯拿鐵（冷熱不限）也只需用3000點+29元即可兌換。
7-11本週9月15日至17日，也有使用icash pay霜淇淋買1送1，包括聯名米其林一星正宗泰式餐廳「頌丹樂」的泰奶霜淇淋、夏日芒芒、原味牛奶霜淇淋都在優惠內。還有即起至19日前，濃萃美式／拿鐵任選買3送1，濃萃美式原價50元、平均38元；濃萃拿鐵原價60元、平均45元。