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全家霜淇淋買1送1來了！特濃拿鐵「半價喝」　7-11霜淇淋也買1送1

▲全家霜淇淋買1送1將於本週五登場，與古娃娃聯名推出荔枝烏龍霜淇淋也在優惠內。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲全家霜淇淋買1送1將於本週五登場，與古娃娃聯名推出荔枝烏龍霜淇淋也在優惠內。（圖／記者鍾怡婷攝）

記者鍾怡婷/綜合報導

全家霜淇淋買1送1來了！限時9月15日至17日，只要使用指定支付方式，霜淇淋不限口味有買1送1優惠，古娃娃聯名荔枝烏龍也能換；同時，即日起至10月3日迎接國際咖啡日，全家只要於店舖租借循環杯即可享特濃拿鐵半價優惠。7-11同樣在9月15日至17日也有霜淇淋買1送1優惠；即起至19日前還有咖啡買3送1，濃萃美式／拿鐵任選買3送1。

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全家霜淇淋買1送1自9月15日至17日限時三天開跑，使用全盈+PAY支付，享全家Fami!ce霜淇淋任挑口味通通買1送1優惠。全家現煮咖啡的部分，即日起至10月3日歡慶國際咖啡日，店舖租借循環杯即可享「特濃拿鐵」半價優惠，大杯特濃拿鐵原價65元，相當於平均只要33元開喝；會員可用Fa點兌換咖啡半價以上的優惠，像是中杯美式（冷熱不限）只需用3000點+19元兌換，中杯拿鐵（冷熱不限）也只需用3000點+29元即可兌換。

▲全家霜淇淋買1送1自9月15日至17日限時三天開跑，使用全盈+PAY支付，享全家Fami!ce霜淇淋任挑口味通通買1送1優惠。（圖／全家提供）
▲全家霜淇淋買1送1自9月15日至17日限時三天開跑，使用全盈+PAY支付，享全家Fami!ce霜淇淋任挑口味通通買1送1優惠。（圖／全家提供）
7-11本週9月15日至17日，也有使用icash pay霜淇淋買1送1，包括聯名米其林一星正宗泰式餐廳「頌丹樂」的泰奶霜淇淋、夏日芒芒、原味牛奶霜淇淋都在優惠內。還有即起至19日前，濃萃美式／拿鐵任選買3送1，濃萃美式原價50元、平均38元；濃萃拿鐵原價60元、平均45元。

▲7-11霜淇淋聯名寶可夢，推出造型限定杯。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲7-11霜淇淋使用icash pay霜淇淋買1送1，包括泰奶霜淇淋、夏日芒芒、原味牛奶。（圖／記者鍾怡婷攝）

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