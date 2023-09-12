慕尼黑啤酒節！柏克金「週末狂歡派對」 德國豬腳等10道菜吃到飽
「慕尼黑啤酒節 Oktoberfest」即將到來，柏克金啤酒餐廳打造專為啤酒節釀造的「十月慶典啤酒 Oktoberfestbier」及5道期間限定餐點，還將加碼舉辦「週末狂歡派對」，限定2天晚餐時段提供德國豬腳、綜合起司冷肉等超過10道以上的德式料理吃到飽、十月慶典啤酒暢飲及現場樂團表演。SUNMAI 金色三麥則與 PABLO 半熟起司塔聯名，推出甜點系「桃子啤酒」與「芒果啤酒」；並攜手嵜本 SAKImoto Bakery 高級生吐司專門店，打造酸甜果實感的「黃金柚啤酒」。
記者蕭涵云/綜合報導
呼應「慕尼黑啤酒節 Oktoberfest」，金車柏克金餐酒集團旗下的柏克金啤酒餐廳，將於9月15日至10月3日推出「2023 德國啤酒節」活動，專為啤酒節打造、台灣新鮮釀造的「十月慶典啤酒 Oktoberfestbier」，清澈拉格酒體呈現深金黃色，帶有麵包與穀物飽滿的麥芽風味，細緻酒花香氣透出中低苦度，屬於清爽口感；再搭配扭結麵包佐歐巴茲達乳酪、德式牛肉捲、巴伐利亞烤雞、綜合起司冷肉盤、德國豬腳肉食盤共5道期間限定餐點。
柏克金啤酒餐廳還加碼「週末狂歡派對」，在店內搭出啤酒帳篷，並飄逸著彩色布幔及藍白掛旗，服務人員還身穿德國巴伐利亞傳統服飾，9月15日及9月23日限定2天的晚餐時段18:30-22:00，提供德式綜合香腸、德國豬腳、炸物拼盤、德式燉牛頰等超過10道以上的德式料理吃到飽，還有十月慶典啤酒暢飲及現場樂團表演，免出國一秒感受慕尼黑的奔放與熱情。
而SUNMAI 金色三麥則首度與 PABLO 日本半熟起司塔聯名，推出微醺甜點系「桃子啤酒」與「芒果啤酒」，於全家便利商店獨家販售；並攜手嵜本 SAKImoto Bakery 高級生吐司專門店，打造和食風味的酸甜「黃金柚啤酒」，於全家便利商店、嵜本專門店開賣。
而以台灣茶作為核心價值的新銳酒飲品牌「Slowave」，今年以 Concerto No.6 摘下「WBA 世界啤酒大賽The World Beer Awards」台灣區金牌，首度聯名台中米其林星級餐廳「澀 Sur-」，邀請主廚林佾華（Ed）參與「狐狸英式淡艾爾」啤酒風味監修釀造，以店內夏季套餐「粼粼」開胃前菜「園遊會 分享 狐狸仙草蜜」為酒譜靈感，為帶有優雅苦韻的英式淡艾爾交織阿薩姆紅茶，融入台灣土地作物包括關西老仙草、紫芽山茶等元素，細膩甘苦風味散開後，綻放茶韻進而帶出焦糖般甜感，即日起開賣。