影／利比亞「災難性洪水」死亡逾千！傳水壩被毀 大量居民遭沖走
風暴丹尼爾（Daniel）近日襲擊地中海，控制利比亞東部的利比亞國民軍（LNA）11日聲稱，風暴引發的洪水已在該國造成至少2000人喪生、6000人失蹤，其中位於首都的黎波里以東900公里的德納市（Derna），更是發生水壩崩塌的事故，多個社區遭沖毀，傳出有大量居民被大水沖走。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
綜合外媒報導，利比亞國民軍發言人米斯馬里（Ahmed Al-Mismari）11日表示，丹尼爾風暴在德納、賈巴勒阿克達爾地區和馬爾季郊區，造成毀滅性的洪水及暴雨，財物及人命損失慘重，聲稱「光在德納市就超過2000人死亡，還有數千人失蹤，大約有5000到6000人，而且這數字可能還會再大幅增加」，利比亞東部政府負責人哈馬德（Osama Hamad）已率人前往德納視察，評估損失程度。
當地電視台的畫面顯示，有汽車因大水滅頂，人們被困在車頂上呼救，消息指甚至達到3公尺高，當局宣布進入極端緊急狀態，關閉學校、商店並實行宵禁。
利比亞緊急和救護機構負責人阿里（Osama Aly）坦言，利比亞沒有經歷過、也不曾為這種程度的災難做好準備，包含事先天氣預測也存在疏失，導致沒來得及疏散風暴路徑上的眾多家庭。
利比亞情況混亂，多年的內戰導致公共服務系統崩潰，政治被區分為東西方，受國際承認的的黎波里（Tripoli）政府基本上並不掌控該國的東部地區。
聯合國利比亞支持團、美國駐利比亞大使館都在X平台（前身為推特）上表示，正與利比亞當局密切聯繫，確保能以最快的速度、向最需要的地方提供援助。