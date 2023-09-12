軍人、教師、記者「幾歲送幾隻白蝦」！問鼎9月麻辣鍋688元吃到飽
9月節日多多，除了大家期待的中秋節，有餐飲業者針對軍人節、教師節與台灣記者節推出專屬優惠，馬辣集團旗下「問鼎皇上吉祥宮廷火鍋」，9月祭出痛風鍋好康，只要是軍人、教師、記者3種身份，就能享有「幾歲送幾隻白蝦」，最低688元起吃到飽。而9月出生的處女座和天秤座，到小福利麻辣鍋還送北海道生食級干貝。
記者蕭涵云/綜合報導
問鼎麻辣鍋主打澎湃海陸、儀式感滿滿的宮廷火鍋，9月大方推出多種優惠活動寵客，除了平日限定的「688元/788元」吃到飽方案，能大嗑美國CAB安格斯黑牛等將近63道頂級食材，還能0元免費升級「花膠干貝老火湯」或「重慶酸菜魚鍋」等湯底；再額外加碼推出每日限量20組的「超值吃到飽」，每人688元～1788元，可享澳洲M8~9+冠軍黑毛和牛、阿拉伯藍鑽蝦、東石大蛤蜊等海陸食材吃到飽。
本月最嗨的是，針對軍人節、教師節與台灣記者節推出專屬優惠，即日起至9月30日止，只要提前至少1日預約訂位並主動告知參加活動，含3成人以上同行並選擇單點方案，不分平假日、不限時段，只要同行者有1位軍人、教師或記者並出示本人相關證件，且用餐當日每人消費滿1000元，就能享受「幾歲就送幾隻南美脆甜野生白蝦」優惠，直接升級痛風鍋大餐
另外，饗賓餐旅旗下的「小福利麻辣鍋」，經典麻辣湯底揉合26種中藥材熬煮出溫醇順口的滋味，目前在台共有3間門市，號召9月出生的處女座和天秤座享口福，即日起至9月底，點極饗和牛套餐，每人送「北海道生食級干貝」乙份。