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基泰離譜毀民宅！郭台銘批：政壇幾乎鴉雀無聲　我對建商敢怒敢言

▲針對基泰大直建案倒塌，郭台銘在臉書發文貼出四點迫切問題，並強調他不需要錢，「我對建商敢怒敢言，我來是為了帶來改變。」（圖／記者陳明中攝）
▲針對基泰大直建案倒塌，郭台銘在臉書發文貼出四點迫切問題，並強調他不需要錢，「我對建商敢怒敢言，我來是為了帶來改變。」（圖／記者陳明中攝）

記者翁子竣／台北報導

基泰建設位於大直的新建案，因開挖不慎導致鄰近民宅塌陷，引發各界對工安重視。對此，鴻海創辦人郭台銘在臉書發文，提出四點迫切問題，並強調他不需要錢，「我對建商敢怒敢言，我來是為了帶來改變。」

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郭台銘在臉書發文質疑，讓建商球員兼裁判，人民怎麼與建商鬥？基泰大直事件發展至今，民眾不在意淚灑現場、辭職謝罪的橋段，以及多少官員「表示震怒」。只希望政府鐵腕立下處理典範，妥善保護受害者，並不讓相似事件再次發生。​

郭台銘提出四點迫切問題：一、為什麼造成重大事故的建商，還有參與都更的資格？建商勢必說服受害住戶進行合建，在無家可歸的窘境下，受害者很可能迫於無奈，接受了不明確的條件，一旦簽下同意書，形同失去最後的斡旋空間。我認為，政府應主導後續都更，才能還給受害住戶公平正義。

二、如果政府虎頭蛇尾、軟弱無能，是不是日後不用在乎居民意願，只要「不小心」把房子弄垮了，就可以將附近「強制都更」？接下來政府的動作，全國百姓與建商都在盯著，如果為了選舉而草率了事，形同告訴全民，政府就是建商的門神。

三、近年來，造成重大公安意外的建商，只有該縣市勒令停工，但不影響在其他縣市的建案。難道換個縣市，建商品質就沒有疑慮了嗎？中央政府應採取行動，國家需要更嚴謹、更一致性的監督與裁罰基準，才能產生有效嚇阻，讓工安意外不再重演。

四、全台老屋眾多，都更與危老重建勢在必行，但鄰損相關處理規範卻很不合理，鄰損責任竟然是「由建方認定」，根本就是「球員兼裁判」！如果建方撇清責任，還要民眾自己陳情、自己付費請第三方來鑑定，人民怎麼跟建商鬥？這根本是開後門的惡法。

郭台銘認為，要徹底解決，就是制定全國性法規，建立一套對房屋品質、建商標準的監管認證機制，以及對於鄰損爭議處理的法規，才能真正保護全民；建商就是政治人物的政治獻金大戶，現在除了少數幾位不分黨派、正氣凜然的民代，政壇幾乎鴉雀無聲。

「再次強調，郭台銘不需要錢，我對建商敢怒敢言，我來是為了帶來改變！」郭台銘呼籲所有總統候選人，一同關注此事件並提出相關政見，一起保護人民，否則沒有資格說自己代表民意，也沒有資格繼續高喊居住正義。

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