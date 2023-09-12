雞蛋爭議再開戰場！巴西蛋遭疑超過保鮮期 農業部：可放4個月
超思雞蛋爭議近期再開新戰場，有農業粉專質疑，該公司最後一批巴西雞蛋是5月底裝船，但近期還能在市售通路看到巴西進口蛋，質疑相關產品是否已經超過保存期限。對此農業部昨（11）晚間透過新聞稿回應，巴西來源場標示的保鮮期確實有4個月之久，而通路蛋產品上標示的「製造日期」，其實是台灣洗選場的包裝日期。
記者林志怡／台北報導
今（112）年上半年因禽流感疫情影響雞蛋供應、多地區出現蛋荒，農業部也為此啟動專案進口，其中超思公司自巴西引入逾6成的雞蛋，但近期爭議不斷，有農業粉專指稱，該公司最後一批雞蛋是5月30日裝船，但目前通路上還能買到巴西雞蛋，質疑進口但保鮮期是否能超過4個月。
對此，農業部回應，雞蛋有效期限會因運輸過程的控溫條件而有差異，但就巴西雞蛋而言，當地來源場所標示的有效期限為4個月，因此送到台灣販售時，有效期限也會以此為準。
以國內包裝標示來說，農業部說明，進口雞蛋經過洗選包裝上架到通路時，都會依據衛福部食藥署規定的標示製造日期及有效日期，進口雞蛋包裝盒上所標示的製造日期，是台灣洗選場的洗選包裝日期，不是出口國當地的製造日期。
換言之，巴西雞蛋的到期日是從「來源場的包裝日」起算，往後有4個月的效期，但也有前幾批的巴西進口雞蛋的保存期限是3個月，經巴西來源場評估全程冷鏈與包裝完整性都可確保，因此延長效期至4個月。