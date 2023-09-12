小潘鳳梨酥暫停營業！店休至9/26 還有這裡可買、限今天快速出貨
又有名店要暫停營業！新北板橋的鳳梨酥名店「小潘蛋糕坊」，因為販售的產品鳳梨酥太過有名，許多顧客都以「小潘鳳梨酥」稱之，且每到中秋節前夕都會湧現人潮，不過日前竟然無預警宣布店休17天。中正店、和平店都公休到9月26日。
記者葉盛耀/綜合報導
「小潘蛋糕坊」9月9日突在粉專公告，「9/10(日)～9/26(二)，共17天，中正店、和平店兩間門市皆不對外販售。造成不便，敬請見諒！」該公告一推出，引起不少民眾都感到驚訝，但根據可靠消息透露，小潘蛋糕坊因為每年到中秋節檔期時，因訂單爆多，都會店休幾天趕訂單給其他預訂通路，所以若是想要現場購買可能得等到9月27日。
同樣因此原因店休的例子還有彰化蛋黃酥名店「不二坊」，同樣也是因為中秋節檔期訂單已滿，不再接受訂購之外，也於9月5日至9月25日門市暫停販售，此時間僅能讓有成功預訂的民眾請依時間前往門市取貨，9月27日至9月29日才開放門市販售。
「小潘蛋糕坊」的鳳梨酥是以冬瓜餡加入鳳梨汁等製成，與知名的「微熱山丘」純使用台灣產土鳳梨為餡之作法不同。另外，除了鳳梨酥，「小潘蛋糕坊」更為人知曉且造成搶購地的是鳳凰酥，也就是內餡還會再加入鹹蛋黃。
記者上網搜尋，許多電商平台仍有小潘鳳梨酥庫存，包括momo購物網、PChome兩大平台，都還有販售鳳凰酥。且今（12）日正好都有現貨可快速出貨，網上兩盒12入的鳳凰酥售價699元，等於每顆售價約莫29元，比起店面門市價10顆230元，每顆23元，網購價顯然高了不少，但對於想盡快吃到的民眾來說，就當多花點錢來解饞了。