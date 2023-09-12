世界12強公布賽事在台北市大巨蛋 辜仲諒喊話：組成最強中華隊
世界棒壘總會（WBSC)今天宣布，第3屆「PREMIER 12」世界棒球12強錦標賽將在明年自11月10日起至11月24日，由台灣（台北市）獲得預賽主辦權，而是否在台北大巨蛋舉辦備受關注，這次12強賽預賽日期在11月14日到18日，地點在台北市，目前台北市只有天母棒球場，新北市則是新莊棒球場，鄰近為桃園棒球場。
記者吳政紘/綜合報導
根據棒協分組，12強賽分為A、B兩組各6隊進行單循環，分組前兩名晉級超級循環賽，在超級循環賽排名第1和第2的球隊進入12強冠軍戰，3、4名球隊爭取銅牌。
A組預賽地點為美洲，舉辦國家和城市尚未公布，比賽時間為11月10至14日，B組在台灣，預賽日期為11月14日至18日，地點為台北市。
開幕戰、超級循環賽和金牌戰都在日本，開幕戰在名古屋巨蛋，超級循環賽和金牌戰則在東京巨蛋。
目前世界棒協排明前12名依序是日本、美國、墨西哥、韓國、台灣、委內瑞拉、荷蘭、古巴、澳洲、多明尼加、巴拿馬以及義大利。
中華棒協理事長辜仲諒表示，「很榮幸主辦這項各界等待已久的賽事，歡迎各隊屆時來到台灣，我們絕對做好準備，打造全球所期待最棒的棒球賽事，中華棒協也會與中職合作，組成最強中華隊，與世界各國一流球隊競爭。」