好市多舒潔衛生紙「狂降70元」　家樂福蒲公英三層抽取式買ㄧ送ㄧ

蘋果發表會直播／「3平台」收看iPhone 15最順　9/13凌晨1點登場

▲ iPhone 15凌晨即將登場，蘋果線上發表會要到哪裡看？包含官網、YouTube都有線上直播。（圖／翻攝官網）
▲ iPhone 15凌晨即將登場，蘋果線上發表會要到哪裡看？包含官網、YouTube都有線上直播。（圖／翻攝官網）

記者周淑萍/綜合報導

iPhone 15終於要來了！稍晚台灣時間9月13日凌晨1點蘋果發表會將登場，實體活動依舊選在美國蘋果總部Apple Park 園區內的賈伯斯劇院 (Steve Jobs Theater) 舉行，無法親臨現場，果粉們可以收看線上直播。想要流暢的觀看蘋果發表會，首選蘋果自家官網，流暢度最高且支援多種字幕，另有Apple YouTube官方頻道、Apple TV等可以第一時間收看。這次預計會有  iPhone 15 系列、 Apple Watch S9、Apple Watch Ultra 2 等重磅新品亮相，相當值得期待。

我是廣告 請繼續往下閱讀
📌蘋果自家官網
蘋果發表會可以在蘋果自家官網收看，畫面相當流暢，且點擊下方的字幕選項，還可以更改不同語言的字幕，目前有英文、日文、德文、法語、簡體中文等，但目前尚未支援繁體中文。

📌Apple 官方YouTube
蘋果官方YouTube會同步直播發表會，字幕的部分，如果有開啟預設會是英文，近年則有更多語言加入，包含日、德、法以及簡體中文字幕選項，可惜的是，官方YouTube關閉了聊天室，全球網友無法同步分享意見。

📌Apple TV 平台收看蘋果發表會直播
想要在大螢幕觀看發表會，除了用手機、平板投影之外，如果有Apple TV，開機也能直接收看，享受大螢幕的觀看體驗，更加舒適，且即時性、流暢度也非常高。

發表會可以期待什麼？
眾所矚目的焦點會放在iPhone 15、iPhone 15 Plus、iPhone 15 Pro、iPhone 15 Pro Max 四款手機上，其中iPhone 15 Pro Max有可能會載入蘋果旗下首款潛望式鏡頭，預料會有6 倍光學變焦鏡頭，有望成為年度最熱賣機型，預計還會有兩款手錶，包含：Apple Watch S9，以及Apple Watch Ultra 2。

▲iPhone 15。（圖／翻攝9to5mac推特）
▲iPhone 15 明（13）日凌晨即將登場，預計將會有9種顏色。（圖／翻攝9to5mac推特）

iPhone 15發表倒數中！爆料大神齊發威12功能總預測　價格漲定了

迎接iPhone 15前先來整理iCloud空間　一鍵釋放「好幾G」

蘋果發表會前搶先流出！iPhone 15全系列尺寸曝光　窄邊框發威了

iPhone 15四機型鏡頭全面進化　頂規款載入「高倍變焦」升級有感

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞