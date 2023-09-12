蘋果發表會直播／「3平台」收看iPhone 15最順　9/13凌晨1點登場

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蘋果發表會可以在蘋果自家官網收看，畫面相當流暢，且點擊下方的字幕選項，還可以更改不同語言的字幕，目前有英文、日文、德文、法語、簡體中文等，但目前尚未支援繁體中文。
📌Apple 官方YouTube
蘋果官方YouTube會同步直播發表會，字幕的部分，如果有開啟預設會是英文，近年則有更多語言加入，包含日、德、法以及簡體中文字幕選項，可惜的是，官方YouTube關閉了聊天室，全球網友無法同步分享意見。
📌Apple TV 平台收看蘋果發表會直播
想要在大螢幕觀看發表會，除了用手機、平板投影之外，如果有Apple TV，開機也能直接收看，享受大螢幕的觀看體驗，更加舒適，且即時性、流暢度也非常高。
發表會可以期待什麼？
眾所矚目的焦點會放在iPhone 15、iPhone 15 Plus、iPhone 15 Pro、iPhone 15 Pro Max 四款手機上，其中iPhone 15 Pro Max有可能會載入蘋果旗下首款潛望式鏡頭，預料會有6 倍光學變焦鏡頭，有望成為年度最熱賣機型，預計還會有兩款手錶，包含：Apple Watch S9，以及Apple Watch Ultra 2。