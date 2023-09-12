班班有冷氣不節能！國中專科教室有機無卡　冷氣開開關關難降溫

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全教產指出，經查，原來這些學校恪守教育部「公立國民中小學班級冷氣使用及管理注意事項」的規定五「學校應以班級冷氣卡啟動班級冷氣，每一班配發一張卡片」，也就是班班有冷氣、班班也有冷氣卡，但是專科教室空有冷氣機，卻無冷氣卡，只能等不同班級的學生進入專科教室時，帶著各自班級冷氣卡使用。
全教產表示，結果上課45分鐘後，即使降溫1、2度，下課鐘一響，班長就把班級冷氣卡抽掉帶回原班教室，下課10分鐘，該專科教室因空有冷氣機，卻無冷氣卡，氣溫竄升，在下一個班長把班級冷氣卡插卡前，專科教室又達30度以上，有的專科教室又，東西曬，即使教室已有6台壁扇、5台吊扇、6台立扇，仍無法降溫。
全教產理事長林碩杰提到，雖然教育部「公立國民中小學班級冷氣使用及管理注意事項」規定「班級冷氣開啟時，冷氣溫度宜設定在26度至28度之間」，但對這些專科教室而言，似乎是遙不可及的。
林碩杰說，此外，班級冷氣多為變頻冷氣，應減少開關次數，避免過度重啟之損害及耗電，但目前許多專科教室變頻冷氣有機無卡，造成開開關關、無法降溫，「舒適及節能」形成口號，無法落實，期盼教育部修改相關規定，改變專科教室變頻冷氣有機無卡的怪象，落實舒適與節能，造福莘莘學子。