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班班有冷氣不節能！國中專科教室有機無卡　冷氣開開關關難降溫

▲全教產今（12）日召開記者會表示，國中專科教室有機無卡，冷氣開開關關難降溫。（圖／記者張嘉哲攝）
▲全教產今（12）日召開記者會表示，國中專科教室有機無卡，冷氣開開關關難降溫。（圖／記者張嘉哲攝）

記者李琦瑋／台北報導

為提供學生舒適學習環境，教育部推動班班有冷氣政策，補助各公立國中小於普通教室及專科教室裝設冷氣，並要求兼顧舒適及節能，但某公立國中師生向全國教育產業總工會反映，專科教室空有冷氣機，無冷氣卡，只能等不同班級的學生進入專科教室時帶著班級冷氣卡去使用，造成冷氣開開關關，難以降溫、節能。

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教育部最新的「公立國民中小學班級冷氣使用及管理注意事項」規定學校開啟冷氣之時機，以高溫月份，室內溫度超過28度以上為原則，但某公立國中反映，專科教室冷氣開6節課還是在30度以上。

全教產指出，經查，原來這些學校恪守教育部「公立國民中小學班級冷氣使用及管理注意事項」的規定五「學校應以班級冷氣卡啟動班級冷氣，每一班配發一張卡片」，也就是班班有冷氣、班班也有冷氣卡，但是專科教室空有冷氣機，卻無冷氣卡，只能等不同班級的學生進入專科教室時，帶著各自班級冷氣卡使用。

全教產表示，結果上課45分鐘後，即使降溫1、2度，下課鐘一響，班長就把班級冷氣卡抽掉帶回原班教室，下課10分鐘，該專科教室因空有冷氣機，卻無冷氣卡，氣溫竄升，在下一個班長把班級冷氣卡插卡前，專科教室又達30度以上，有的專科教室又，東西曬，即使教室已有6台壁扇、5台吊扇、6台立扇，仍無法降溫。

全教產理事長林碩杰提到，雖然教育部「公立國民中小學班級冷氣使用及管理注意事項」規定「班級冷氣開啟時，冷氣溫度宜設定在26度至28度之間」，但對這些專科教室而言，似乎是遙不可及的。

林碩杰說，此外，班級冷氣多為變頻冷氣，應減少開關次數，避免過度重啟之損害及耗電，但目前許多專科教室變頻冷氣有機無卡，造成開開關關、無法降溫，「舒適及節能」形成口號，無法落實，期盼教育部修改相關規定，改變專科教室變頻冷氣有機無卡的怪象，落實舒適與節能，造福莘莘學子。

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