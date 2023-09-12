《未來少女》緋紅魅影、幻藍小熊降臨信義區！媽媽帶女兒朝聖追星
全台最夯的女子偶像選秀節目《未來少女》於9日舉辦「未來少女Ｘbeanfun！專屬寵粉活動日」，由緋紅魅影、幻藍小熊兩大偶像女團接連登場，把ATT 4 FUN 信義店的一樓戶外廣場擠得水洩不通，除了少女們精彩的表演外，《NOWnews今日新聞》記者還發現，現場女性紛絲數量超級多，還有媽媽帶著女兒來朝聖追星，場面相當溫馨。
記者詹鎰睿／台北報導
此次活動由《未來少女》第3集賽制冠軍「緋紅魅影」、「幻藍小熊」獲得演出機會，除了帶來一系列表演，少女們還和台下粉絲們玩遊戲做互動。驚人的是，在早上11點活動開始之前，現場早就湧入粉絲們等候排隊，光是少女們的彩排，尖叫聲就從沒停過。
「緋紅魅影」接連表演〈BO$$Y〉、〈Baddie〉、〈運命共同體〉等，幻藍小熊則是帶來〈CHECKMATE〉、〈V.I.P〉、〈心花開〉等，即便外面天氣十分炎熱，仍擋不住少女們舞台魅力，還有粉絲的熱情應援，現場熱鬧不已。
此外，《NOWnews今日新聞》記者還發現前來參加活動的粉絲女性居多，平均年齡大約都在25歲以下，還有媽媽帶著女兒來朝聖追星，看著女兒興奮地分享照片，媽媽臉上顯得十分開心。由於《未來少女》在三創生活園區還有另一場活動「未來少女熱力應援站」，在結束信義區的寵粉見面會後，粉絲們竟然都跟著緋紅魅影、幻藍小熊一起趕場，足以顯現少女們的超高人氣，已經到了偶像等級。
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