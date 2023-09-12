強尼戴普甩家暴傳回歸《神鬼奇航6》！《水行俠2》爆神隱安柏赫德
巨星強尼戴普先前捲入家暴前妻安柏赫德風波，雖然最後判決無罪，但負面傳聞仍令他失去電影《怪獸與鄧不利多的秘密》、《神鬼奇航》續集等多部片約，甚至傳出好萊塢抵制他的傳言。如今《神鬼奇航6》劇本已經完成，由他主演的傑克史派羅船長究竟能否回歸？美國資深編劇克雷格麥辛受訪時尚未透露劇情。而安柏赫德去年在法庭上的一言一行被放大檢視後，原本受害者形象一夕翻黑，近日《水行俠2》前導預告片釋出，卻沒有出現她的片段，也令外界猜測她遭到神隱，同為演員兩人離婚後的事業運竟大不同。
記者黃雅琪／綜合報導
先前登場的第76屆法國坎城影展，由強尼戴普主演的開幕片《杜巴利伯爵夫人》，她在片中飾演法國國王路易十五，本片被外界視為他的「復出作品」；不過強尼戴普笑回：「顯然，我已經第17次復出了！」他表示自己從來沒有離開過，何來「復出」之說。
發行商華納兄弟近日公開，DC英雄電影《水行俠2》前導預告片，並表示本週五將釋出完整預告片；強尼戴普前妻安柏赫德，在片中飾演主角澤貝爾公主「梅拉」，前導預告片中目前沒有現身，但許多影迷都在底下留言「床上拉屎公主來囉」、「完整預告聰明的話就不要放梅拉公主」、「便便公主」，表達不希望看見安柏赫德的心聲。