為有效擴增登革熱防疫量能　化學兵今投入高市防疫戰

高雄市登革熱本土疫情加溫，部分區里發生群聚感染，國防部抱著人肌己飢、人溺己溺的精神，投入「社區登革熱」防疫戰，第四作戰區39化學兵群弟兄經安排化學教育訓練後，今(12)日正式投入高雄市緊急防治作業，市府防疫團隊也未鬆懈，仍持續進行噴藥滅蚊生物檢定，確保空間噴灑化學防治滅蚊成效，經噴藥病媒蚊死亡率90％以上。
記者郭凱杰／高雄報導
高雄市今(11)日新增登革熱本土個案14例（累計243例），發病期間介於9月4日至9月10日，分別為三民區2例；大寮區、鳳山區、鼓山區、前鎮區各1例，社區群聚計有8例，小港區5例、左營區2例、大寮區1例。
為有效擴增登革熱防疫量能，高市府向中央請求國軍協援，出動化學兵展開社區登革熱「防疫戰」，數十名化學兵昨天已進駐高雄，先由衛生局完成疫情重點講習及機具試噴作業後，今天正式加入高市社區登革熱防疫戰，有效擴增防疫量能。
因應疫情變化，明(12)日起緊急噴藥作業室內一樓空間(除臥室外)、頂樓、騎樓等處調整以熱煙霧空間噴藥，並請市民朋友配合清除屋後巷、騎樓及頂樓雜物，以提高噴藥滅蚊成效。另化學兵昨天已進駐，並由高市府衛生局完成疫情重點講習及機具試噴作業後，今天正式加入高雄市社區登革熱防疫戰，有效擴增防疫量能。