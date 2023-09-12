柯文哲、賴清德獲「108課綱」答題高手　三黨承諾開全國教育會議

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首場「108課綱」主題，邀請全國私立中學聯盟、中華民國高級中等學校校長協會、全國高級中等學校教育產業工會等教育團體提出10項提問，柯文哲、賴清德10題全答，國民黨總統候選人侯友宜答了5題，8月底才宣布參選的獨立參選人郭台銘競選團隊，表達參與回答的意願，但來不及在第一輪回答截止前回覆「108課綱」提問。
另外，三黨總統選人針對「全國教育會議」、「私立學校法」、「教育政策公聽會」、「高中師生比」及「調降高中班級人數」等5題，普遍有共識回應，上任後，將積極推動相關政策發展落實，特別是「全國教育會議」，三黨皆承諾上任後會立即召開。
三黨針對「全國教育會議」回應
自從2010年召開第8次「全國教育會議」之後，已經停滯13年，柯文哲競選團隊承諾，預定在2024年召開第9次全國教育會議，邀集專家學者、相關利益、壓力團體、學校及教育行政機關等代表，針對過去所推動的教育改革事項進行全面性的檢討及策進。
侯友宜競選團隊指出，為儘速解決我國於2019年推動的108課綱亂象，未來我們上任之後，將立即召開教育相關會議，廣納學校、教師、學生、家長等各方意見，針對108課綱各面向問題進行檢討與修改，找到一條學習發展更加具體可行的路。並縝密規劃從學齡前、高國中小與大專教育的銜接方式，及其與職涯的對接內涵，讓學生的學習與未來發展緊緊相連，並於1年內定案且調整完畢。
賴清德競選團隊則表示，未來除了定期舉辦事務性會議，也將尋求不同形式的會議或者網路論壇，進一步擴大社會連結，廣納各界建言，建立良好的溝通機制，讓國家培育人才的制度能夠更多的理解與社會支持，朝向完善與穩健的方向發展。
三黨針對《私立學校法》修法回應
《私立學校法》目前仍在修法階段，賴清德競選團隊表示，未來除了定期舉辦事務性會議，也將尋求不同形式的會議或者網路論壇，進一步擴大社會連結，廣納各界建言，建立良好的溝通機制，讓國家培育人才的制度能夠更多的理解與社會支持，朝向完善與穩健的方向發展。
侯友宜團隊強調，《私立學校法》的修訂應朝向更具彈性的方向前行，鼓勵私立學校進行本位特色的發展，打造各校都是明星學校的未來。
柯文哲團隊提出，私校有公共性及自主性的特質，基本上，尊重私校辦學空間；公共性及自主性二者適度比例，將藉由修訂《私立學校法》加以落實執行；私立學校是落實教育選擇權的管道之一，家長投入比就讀公立學校額外的教育支出，讓孩子到私立學校就讀，無非是要讓孩子獲得有別於公校的教育環境，以消費者的角度而言，若要求私校辦學與公立學校一致，有違教育選擇權的價值。
三黨針對「教育政策公聽會」回應
關於教育政策制定，教團提出必須辦理「教育政策公聽會」，避免政策推動的黑箱作業。侯友宜團隊指出，我國於2018年頒布2030雙語國家政策發展藍圖、2019年推動108課綱，然目前有許多實施問題逐一浮現。教育政策攸關下一代的生存、影響國家總體發展甚鉅。相關法令與規定之修正，也應當邀集學校、教師、家長、學生、社會人士代表一同討論並取得共識，必要時也應召開相關公聽會，透過正式機制進行政策溝通。
柯文哲團隊表示，教育法案或教育政策規劃及執行，最重要的要能夠廣蒐各方團體之意見，從各方意見中綜整出一套較符合各方觀點的法案或政策，從公開透明的施政核心為起點，發現問題、了解問題，才能找到解決問題的方法，針對避免黑箱課綱、密室修法的可能爭議。
賴清德團隊強調，未來將會責成本黨立法院教育委員會立委持續召開公聽會秉持公共參與的精神，了解各方意見。