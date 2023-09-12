晶泉丰旅「每人每晚3600元起」含早餐 送螃蟹鍋+哈根達斯吃到飽
迎接適合吃蟹的秋季到來，晶華國際酒店集團旗下礁溪晶泉丰旅即日起至11月30日推出「雪見沙公奶油燒鍋物」一泊二食住房專案，入住就送霸氣沙公豐美鍋物；若是入住萬元質感家庭溫泉套房，還加贈翌日輕日式自助早餐，兩天一夜四人成行，每人每晚3600元起，官網訂房加購高鐵車票享全台最低7折起優惠。同樣在礁溪的「品文旅礁溪」，則是因應中秋節檔期，9月29日~10月1日，房客可免費體驗手作雪莓娘甜點。
記者葉盛耀/綜合報導
礁溪晶泉丰旅表示，秋天最吸引旅人的盛事、非泡暖湯及吃螃蟹莫屬，由三燔礁溪主廚楊士賢規劃的「雪見沙公奶油燒鍋物套餐」，嚴選肥美的進口鮮活沙公，並以日本北海道最夯奶油燒鍋方式料理，並加入日本長芋，再搭配日本和牛紐約客、美國頂級去骨牛小排及西班牙伊比利豬等四種海陸頂級肉品。
套餐中並選用許多在地食材，前菜「桔香葡萄蝦」使用宜蘭在地龜山島海域葡萄蝦，因蝦膏呈現深紫色而得名，葡萄蝦肉質變得Q彈鮮甜。另外，鍋物的沾醬則結合宜蘭在地盛產的金桔製作成金桔油醋，爽口開胃。套餐中壓軸的雜炊「蟹黃秋菇小米粥」也別錯過，是採用葛瑪蘭族特色主食小米烹煮，加入秋天產物柳松菇，以及起鍋前點綴的蟹膏及蟹肉，滋味鮮香、口感滑順。兒餐後更有Haagen Dazs冰淇淋無限享用，滿足饕客味蕾。
至於同樣在礁溪的「品文旅礁溪」，則是因應中秋節檔期，在9月29日至10月1日讓房客可免費體驗手作雪莓娘甜點，活動額滿為止。而9月29日在早餐時段提供蛋黃酥或廣式月餅，供房客享用。