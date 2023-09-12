郭台銘快看！中選會發布總統選舉公告　連署登記門檻要28萬9667人

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中選會提醒，《總統副總統選舉罷免法》及《公職人員選舉罷免法》在今（112）年6月9日修正公布，適用於本次總統副總統及立法委員選舉，包括候選人消極資格規範、競選廣告實名制、深偽影音即時處置以及民意調查發布、報導、散布、評論或引述規範等，中選會網站也建置「112年選罷法修法專區」，整理民眾、候選人及政黨、選務人員應注意規定，請大家務必遵守，讓選務工作可以順利進行。
中選會表示，因第16任總統副總統選舉與第11屆立法委員選舉同日舉行投票，選民總共可以投3張選票，包括1張總統副總統選票、1張區域或原住民立法委員選票及1張政黨票。
此外，中選會也指出，總統副總統選舉登記日期將從112年11月20日起至112年11月24日止，候選人可以透過政黨推薦或連署方式申請登記為總統副總統候選人。同一組候選人競選經費最高金額為4億2749萬4000元；在政黨推薦方面，本次選舉符合總統副總統選舉罷免法規定，可以推薦候選人之政黨分別為，民主進步黨、中國國民黨、台灣民眾黨及時代力量等4個政黨。
中選會表示，依連署方式申請登記為候選人，應檢附完成連署證明書。自112年9月13日至9月17日受理申請為總統副總統選舉被連署人，9月18日公告被連署人，9月19日至11月2日受理連署書件，11月14日前公告連署結果。
至於連署門檻，依選罷法規定，連署人數應達最近一次總統副總統選舉選舉人總數百分之1.5，因此，「本次連署人數門檻為28萬9667人」。此外，在國外之中華民國自由地區人民可申請返國行使總統副總統選舉權，受理期間自112年9月12日起至112年12月4日止，申請人於期間內向其原戶籍地鄉（鎮、市、區）戶政事務所辦理。