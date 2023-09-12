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郭台銘快看！中選會發布總統選舉公告　連署登記門檻要28萬9667人

▲中選會今發布總統、副總統選舉公告，其中依連署方式申請登記為候選人者，連署人數門檻為28萬9667人。（圖／記者顏真真攝）
▲中選會今發布總統、副總統選舉公告，其中依連署方式申請登記為候選人者，連署人數門檻為28萬9667人。（圖／記者顏真真攝）

記者翁子竣／台北報導

2024總統、立委選舉明年1月13日登場，中選會今（12）日發布總統副總統選舉公告，及在國外之中華民國自由地區人民申請返國行使總統副總統選舉權登記公告。逢鴻海創辦人郭台銘擬近期展開連署作業，中選會指出，連署人數應達最近一次總統副總統選舉選舉人總數百分之1.5，因此，「本次連署人數門檻為28萬9667人。」

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中選會主委李進勇說明，第16任總統副總統及第11屆立法委員選舉，定於113年1月13日（星期六）舉行投票，投票時間從上午8時起至下午4時為止，預估選舉人數約1950萬人，並在全國設置1萬7794個投開票所，選務工作人員將超過20萬人，確保投票順利進行。

中選會提醒，《總統副總統選舉罷免法》及《公職人員選舉罷免法》在今（112）年6月9日修正公布，適用於本次總統副總統及立法委員選舉，包括候選人消極資格規範、競選廣告實名制、深偽影音即時處置以及民意調查發布、報導、散布、評論或引述規範等，中選會網站也建置「112年選罷法修法專區」，整理民眾、候選人及政黨、選務人員應注意規定，請大家務必遵守，讓選務工作可以順利進行。

中選會表示，因第16任總統副總統選舉與第11屆立法委員選舉同日舉行投票，選民總共可以投3張選票，包括1張總統副總統選票、1張區域或原住民立法委員選票及1張政黨票。

此外，中選會也指出，總統副總統選舉登記日期將從112年11月20日起至112年11月24日止，候選人可以透過政黨推薦或連署方式申請登記為總統副總統候選人。同一組候選人競選經費最高金額為4億2749萬4000元；在政黨推薦方面，本次選舉符合總統副總統選舉罷免法規定，可以推薦候選人之政黨分別為，民主進步黨、中國國民黨、台灣民眾黨及時代力量等4個政黨。

中選會表示，依連署方式申請登記為候選人，應檢附完成連署證明書。自112年9月13日至9月17日受理申請為總統副總統選舉被連署人，9月18日公告被連署人，9月19日至11月2日受理連署書件，11月14日前公告連署結果。

至於連署門檻，依選罷法規定，連署人數應達最近一次總統副總統選舉選舉人總數百分之1.5，因此，「本次連署人數門檻為28萬9667人」。此外，在國外之中華民國自由地區人民可申請返國行使總統副總統選舉權，受理期間自112年9月12日起至112年12月4日止，申請人於期間內向其原戶籍地鄉（鎮、市、區）戶政事務所辦理。

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