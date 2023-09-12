《眼鏡蛇》傳奇漫畫家寺澤武一過世！長腦瘤仍堅持創作 享壽68歲
日本知名漫畫家寺澤武一致力創作40多年，代表作有《COBRA眼鏡蛇》、《鴉天狗卡布都》、《午夜之眼》等，其中《眼鏡蛇》連載6年，總銷售量超過5000萬冊，怎料，昨（11）日經紀公司透露寺澤武一過世的消息，死因為心肌梗塞，享壽68歲，據了解，他1998年確診惡性腦癌後，依舊創作不輟，死訊一出，讓廣大粉絲錯愕不已。
記者楊穎軒／綜合報導
所屬公司發布寺澤武一訃聞，指寺澤武一在9月8日因為突發的心肌梗塞病逝，此前他被診斷出惡性腦腫瘤，歷經3次大手術、復健，儘管如此仍然沒中斷作畫，展現強韌的生命力，「但是這次似乎本人也沒有想到，因為心肌梗塞離開」，透露身後事已經由家屬處理完畢。
寺澤武一高中畢業後本來想投身醫界，後來決定發展繪畫興趣，一次投稿應徵工作的契機，他受「日本漫畫之神」手塚治虫的青睞，前往東京加入手塚製作旗下，跟著恩師學畫漫畫，1977年在《週刊少年Jump》發表短篇漫畫《眼鏡蛇》，隔年正式連載，一直持續到1985年，單行本共18集，該部經典著作還改編成電視動畫、遊戲和電影。
此外，寺澤武一也是日本最早採用電腦繪圖技術的漫畫家之一，粉絲得知噩耗感到訝異：「作者比我想像的還要年輕，太可惜了」、「畫的女角很有魅力 走在時代前端的畫家」、「衷心為老師祈禱冥福，老師，一路走好」、「再見寺澤武一，再見眼鏡蛇、鴨天狗」。