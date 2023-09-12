只有別國會竊密！中國「雙標」應對間諜案　矢板明夫：誰信

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近來中國國安部披露該案細節，指出梁成運為美國情報機構工作長達30多年，透過刺探、監控、設套、充當誘餌等手段，協助美國刺探中國情報。
特別是梁成運每當獲悉中國人員赴美開展公務情況，就會向美間諜情報機關報告，並按照美方設計，將赴美人員帶到美間諜情報機關提前安裝有監控設備的餐廳或酒店，套取情報，甚至設置色情圈套，企圖「脅迫策反中方人員」。
矢板明夫表示，雖然不知道這一段是否屬實，只覺得這種行事手法未免太過中國。「因為在中國，情報機關一直無忌憚地在做類似的事情。但是在美國，監聽和設置色情陷阱，萬一被媒體曝光，既有違法的嫌疑，也有道德上被指責的風險。」
在文中，矢板明夫也提到英國國會研究員間諜案，該案是在英國議會任職的2名男性研究員，因為替中國從事間諜活動，而被英國警方逮捕。由於這2名研究員與掌握國家安全與外交機密資訊的多名議員有密切聯繫，而他們都擁有英國籍，並曾在中國生活與工作。英媒指出，此事已經造成英中關係更為緊張。被告若被證實有罪，將是英國議會涉及敵對國家的最嚴重安全事件之一。
但後續中國駐英大使館卻否定英方說法，並發表聲明稱「所謂中方涉嫌竊取英國情報的說法，完全是無中生有、惡意詆譭」、「敦促英國有關方面停止反華政治操弄，停止這種自導自演的政治鬧劇」。
矢板明夫表示，從這兩件事情就可以看得出來，中國的邏輯是「外國用惡劣的手段在竊取中國的情報，而中方不曾在國外從事任何間諜活動。但凡對中國這方面的指控，都是惡意的。」
矢板明夫在文末更稱「這種明顯的雙標，不知道誰會相信？」