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只有別國會竊密！中國「雙標」應對間諜案　矢板明夫：誰信

▲資深媒體人矢板明夫指出，中國在應對兩起間諜案時明顯雙標。（圖／取自Pixabay圖庫）
▲資深媒體人矢板明夫指出，中國在應對兩起間諜案時明顯雙標。（圖／取自Pixabay圖庫）

國際中心徐筱晴／綜合報導

近來，兩起和中國有關的間諜案引起各國媒體關注，一起是在美中國僑團領袖梁成運遭中國指控飯間諜罪並重判無期徒刑，另一起則是一名英國國會研究員涉嫌替中國從事間諜活動而被捕。不過中國當局在應對兩起事件時，態度截然不同。對此，資深媒體人矢板明夫進行分析，並表示中國的雙標應對難以讓人相信。

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矢板明夫11日針對近來兩起與中國有關的間諜案，在臉書發文分析。第一起「梁承運案」是有關今年78歲、美國著名的所謂「愛國僑領」梁成運。梁成運政治立場基本和中國共產黨一致，還曾擔任過德州中國和平統一促進會的名譽會長。但在今年5月，被中方指控犯「間諜罪」，並重判無期徒刑。

近來中國國安部披露該案細節，指出梁成運為美國情報機構工作長達30多年，透過刺探、監控、設套、充當誘餌等手段，協助美國刺探中國情報。

特別是梁成運每當獲悉中國人員赴美開展公務情況，就會向美間諜情報機關報告，並按照美方設計，將赴美人員帶到美間諜情報機關提前安裝有監控設備的餐廳或酒店，套取情報，甚至設置色情圈套，企圖「脅迫策反中方人員」。

矢板明夫表示，雖然不知道這一段是否屬實，只覺得這種行事手法未免太過中國。「因為在中國，情報機關一直無忌憚地在做類似的事情。但是在美國，監聽和設置色情陷阱，萬一被媒體曝光，既有違法的嫌疑，也有道德上被指責的風險。」

在文中，矢板明夫也提到英國國會研究員間諜案，該案是在英國議會任職的2名男性研究員，因為替中國從事間諜活動，而被英國警方逮捕。由於這2名研究員與掌握國家安全與外交機密資訊的多名議員有密切聯繫，而他們都擁有英國籍，並曾在中國生活與工作。英媒指出，此事已經造成英中關係更為緊張。被告若被證實有罪，將是英國議會涉及敵對國家的最嚴重安全事件之一。

但後續中國駐英大使館卻否定英方說法，並發表聲明稱「所謂中方涉嫌竊取英國情報的說法，完全是無中生有、惡意詆譭」、「敦促英國有關方面停止反華政治操弄，停止這種自導自演的政治鬧劇」。

矢板明夫表示，從這兩件事情就可以看得出來，中國的邏輯是「外國用惡劣的手段在竊取中國的情報，而中方不曾在國外從事任何間諜活動。但凡對中國這方面的指控，都是惡意的。」

矢板明夫在文末更稱「這種明顯的雙標，不知道誰會相信？」


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