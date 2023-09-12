巴氏量表釀醫療糾紛！專家喊廢減爭議 衛福部今與勞動部會議討論
「巴氏量表」作為評估是否可以雇用外籍勞工的重要資料，曾多次引發醫師與家屬間的衝突，日前更因為醫師拒絕開立、導致醫療暴力事件。衛福部長薛瑞元今（12）日出席「APEC數位醫療應用公私協力工作坊」，會前接受媒體聯訪指出，今天會就相關議題與勞動部進行會議討論。
記者林志怡／台北報導
日前三總神經科主治醫師顏尚易捲入醫療糾紛，僅因評估患者不需開立巴士量表，就遭家屬揮拳重擊臉部。巴氏量表為評估個案的日常生活功能之用，也是目前台灣評估是否可以雇用外籍看護的重要依據，但也因此有醫師與家屬未開立與否出現糾紛，專家與民間因此出現廢除聲浪。
對於各界相關訴求，薛瑞元會前接受媒體聯訪表示，今天會與勞動部就此進行會議討論，評估哪些身心障礙者未來可以不經過巴士量表評估、憑身心障礙手冊即可申請外籍看護。
薛瑞元表示，目前沒有預設可能適用的族群類型，但一些罕病、運動神經元損傷都有機會討論納入適用範圍，以往可能只有重度患者才能申請外籍看護，但會檢視哪些類別特別需要照顧，或許未來中度、甚至輕度病症即可安排外籍看護提供協助。
若後續免除巴氏量表評估，薛瑞元說，最大的好處就是不用再把病人推到診間，只要有看過病、有診斷，並經過鑑定取得身心障礙手冊且符合規範者，即可免除巴士量表、得以申請外籍看護照料，不過是否會因此導致移工數量增加，是勞動部要去思考的。