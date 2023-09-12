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iPhone 15新功能搶先看！蘋果發表會凌晨登場　這點果粉超心動　

▲iPhone 15蘋果發表會凌晨即將登場，整理六項可能「首次」推出的新功能，讓果粉一次掌握新機重點。（圖／翻攝推特）
▲iPhone 15蘋果發表會凌晨即將登場，整理六項可能「首次」推出的新功能，讓果粉一次掌握新機重點。（圖／翻攝推特）

記者周淑萍/綜合報導

今晚果粉準備熬夜了！距離iPhone 15系列發表只剩下半天，在台灣時間9月13日凌晨1時，蘋果官網和YouTube 都會直播蘋果發表會。而在發表會前，各界爆料大神早早發揮神力，有諸多預測。《NOWnews》整理關於iPhone 15系列「首次」新功能，銀彈可以先準備好了！

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📍首次搭載潛望式變焦鏡頭，iPhone 15 Pro Max專屬
iPhone 15四款機型裡面，頂規的iPhone 15 Pro Max備受矚目，配置主鏡頭為4800萬像素，SONY IMX-803 圖像傳感器，f / 1.78 光圈；長焦鏡部分為1270 萬像素，f / 2.8 光圈，搭配潛望鏡頭，有望實現6倍光學變焦。蘋果分析師郭明錤之前也透露，因潛望式鏡頭預期iPhone 15 Pro Max將會大賣。

📍首次基本款相機升級到4800萬畫素
一般版的iPhone 15 和iPhone 15 Plus 維持雙鏡頭組，分析師郭明錤預測，主鏡頭會從上一代iPhone 14 的1200 萬畫素升級到 4800 萬畫素，同時預料也會支援ProRAW拍攝，方便專業用戶進行後製編輯。

📍首次動態島螢幕全面下放
祖傳多年的瀏海螢幕，來到iPhone 15可能會全剪，動態島預料會下放到iPhone 15、iPhone 15 Plus，未來4款新機都會是動態島螢幕，不會再只是Pro版專屬。

▲iPhone 14 Pro新增動態島功能，讓以往被詬病的瀏海設計多了新意。（圖／記者葉政勳攝 , 2022.09.16）
▲態島動不再只是Pro版專屬，這次有望下放到一般版的iPhone 15和iPhone 15 Plus上，未來4款都會是動態島螢幕。（圖／記者葉政勳攝 , 2022.09.16）
📍首次「全USB-C」充電孔
在歐盟的助力之下，全系列 iPhone 15 會從傳統 Lightning 接孔改為通用性更高的USB-C，Lightning可能會正式走進歷史，此外，外傳只有Pro版才能擁有較高的傳輸速度。

📍首次靜音鍵改為「動作按鍵」，Pro版專屬
幾乎跟著iPhone共生的靜音撥桿，一直以來就是一個獨立的存在，沒有其他功能，單純的就是靜音開關，不少傳聞都指出iPhone 15 Pro會取消靜音撥桿，改為動作按鍵，支援像是啟動手電筒、拍照等。

📍首次「鈦合金中框」，Pro版專屬
預計iPhone 15 Pro系列會採用全新的鈦合金中框」，取代了iPhone X系列以來的不鏽鋼邊框，可讓手機重量減輕10%。背面保留磨砂玻璃，邊角會變得不這麼割手，螢幕有新技術加持，邊框預料會從2.2mm 縮窄至1.5mm。

▲iPhone 15 Pro（前）與iPhone 14 Pro（後）的螢幕邊框對比圖。（圖／翻攝自Naver）
▲外媒秀出iPhone 15 Pro（前）與iPhone 14 Pro（後）的螢幕邊框對比圖。（圖／翻攝自Naver）

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