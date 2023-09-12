iPhone 15新功能搶先看！蘋果發表會凌晨登場　這點果粉超心動　

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iPhone 15四款機型裡面，頂規的iPhone 15 Pro Max備受矚目，配置主鏡頭為4800萬像素，SONY IMX-803 圖像傳感器，f / 1.78 光圈；長焦鏡部分為1270 萬像素，f / 2.8 光圈，搭配潛望鏡頭，有望實現6倍光學變焦。蘋果分析師郭明錤之前也透露，因潛望式鏡頭預期iPhone 15 Pro Max將會大賣。
📍首次基本款相機升級到4800萬畫素
一般版的iPhone 15 和iPhone 15 Plus 維持雙鏡頭組，分析師郭明錤預測，主鏡頭會從上一代iPhone 14 的1200 萬畫素升級到 4800 萬畫素，同時預料也會支援ProRAW拍攝，方便專業用戶進行後製編輯。
📍首次動態島螢幕全面下放
祖傳多年的瀏海螢幕，來到iPhone 15可能會全剪，動態島預料會下放到iPhone 15、iPhone 15 Plus，未來4款新機都會是動態島螢幕，不會再只是Pro版專屬。
📍首次「全USB-C」充電孔
在歐盟的助力之下，全系列 iPhone 15 會從傳統 Lightning 接孔改為通用性更高的USB-C，Lightning可能會正式走進歷史，此外，外傳只有Pro版才能擁有較高的傳輸速度。
📍首次靜音鍵改為「動作按鍵」，Pro版專屬
幾乎跟著iPhone共生的靜音撥桿，一直以來就是一個獨立的存在，沒有其他功能，單純的就是靜音開關，不少傳聞都指出iPhone 15 Pro會取消靜音撥桿，改為動作按鍵，支援像是啟動手電筒、拍照等。
📍首次「鈦合金中框」，Pro版專屬
預計iPhone 15 Pro系列會採用全新的鈦合金中框」，取代了iPhone X系列以來的不鏽鋼邊框，可讓手機重量減輕10%。背面保留磨砂玻璃，邊角會變得不這麼割手，螢幕有新技術加持，邊框預料會從2.2mm 縮窄至1.5mm。