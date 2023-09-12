中華職棒／徐若熙狂飆火球若完全復出！可望成為味全龍奪冠關鍵

我是廣告 請繼續往下閱讀
徐若熙則是在2020年龍隊二軍總冠軍賽就飆出157公里火球，2021年3月17日，徐若熙在開季第二戰對中信兄弟生涯首度一軍登板，即投出3.2局11次奪三振、一舉刷新數項聯盟初登板相關紀錄。
徐若熙還有連續8次三振紀錄，但是生涯初登板單場開局連續11次三振，僅次於中職傳奇洋投瑞奇和養父鐵以單場16次三振所共同保持的紀錄。
徐若熙新人年共出賽20場，其中有19場先發，共投81局，被66支安打，飆出98次三振、25次保送。
【2021徐若熙紀錄列表】
2021年3月17日，味全龍隊作客洲際棒球場，出戰中信兄弟。
◎徐若熙初登板，史上首位開局11個出局都投出三振的投手。
◎徐若熙單場11K，成為史上第2位本土投手初登板投出10K以上投手(第一位：涂鴻欽-1990/3/17，14K)
◎徐若熙單場11K，成為史上第2年輕單場投出10K以上投手(最年輕紀錄：江辰晏-2015/7/5-20歲又32天)
2021年3月28日，味全龍隊於主場天母棒球場迎戰來訪的富邦悍將隊。
◎徐若熙26次奪三振，破本土投手生涯前3場出賽，最多奪三振記錄【原記錄:郭李建夫-1999年,3場22K】
2021年8月8日，味全龍隊作客新莊棒球場，出戰富邦悍將隊。
◎徐若熙開局連續8打席奪三振 破聯盟記錄
◎徐若熙單場連續8打席奪三振 追平聯盟記錄(2015/7/31 Lamigo 艾肯)
◎徐若熙跨場連續9打席奪三振 追平聯盟記錄(2019/9/27~2019/10/3 包林傑)
◎徐若熙生涯首勝