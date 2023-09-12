北市府疑誤用柯文哲臉書！線上直播蔣萬安、侯友宜宣傳「世壯運」
今（12）日台北市府舉行「2025雙北世壯運STRONG WIN暖身系列活動啟動記者會」，稍早就被網友發現，前台北市長柯文哲的臉書粉絲專頁，卻出現直播影片，且內容寫下「由台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜共同揭開序幕」，還指出會有神秘嘉賓到場指導，對此，柯文哲競選辦公室發言人陳智菡表示，可能是市府同仁用到以前的金鑰直接播出去，因為這是柯文哲任內推動的事物，幫忙宣傳沒關係，事後將會進行相關處理。
記者林莞茜／綜合報導
由於柯文哲已卸下台北市長一職9個多月，今卻無預警在臉書粉絲專頁上轉播「2025雙北世壯運STRONG WIN暖身系列活動啟動記者會」的直播，且貼文還指出會有神秘嘉賓，讓網友一度以為是柯文哲會出席記者會；不過，根據《聯合新聞網》報導，柯文哲競選辦公室發言人陳智菡表示，柯文哲不會出席該場活動，而臉書直播可能是北市府同仁或公關公司用到金鑰，後續會進行相關處理。
至於世壯運活動，陳智菡說明，是在柯文哲在任時推動「我們很樂意幫忙宣傳」，稍早台北市體育局也回應，發布測試貼文時，因為廠商在後台未將前市長柯文哲臉書的分享取消，進而發出；廠商已在10時30分發現後立刻處理完畢。