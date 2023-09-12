基泰建設批北市府要搞垮企業 蔣萬安：我不在乎建商的眼淚
大直街94巷有民宅因基泰建設施工不設導致傾斜塌陷，基泰建設總經理馮先勉11日晚間到香榭花園酒店1樓咖啡廳與受災戶會談時表批評，蔣市府假扣押的目的不在解決問題，而是希望製造問題，還嗆市府要把企業搞倒。對此，台北市長蔣萬安今（12）日表示，他的態度很清楚就是要求基泰負責，「我在乎的是災民的眼淚不是建商的眼淚。」
記者邱新博／台北報導
基泰建設總經理馮先勉昨接受媒體聯訪時表示，「我們是做事的公司，不是作秀的公司」，並轟北市府，也許目的不是為了解決問題，而是製作問題，因為假扣押多少錢、就要放多少錢，如果這樣做下去，就逼基泰要將一億元中的六千多萬元拿到法院，第二波又要拿兩億元，若市府一直拿著受災戶名義再度假扣押，「要拿市民的錢假扣押，要將企業搞倒嗎？」但後續又被抓到匯款是匯到基泰在富邦的帳戶形同「a戶頭匯到b戶頭」，錢根本還未至北市府要求的信託帳戶。
蔣萬安與新北市長侯友宜今日出席「2025雙北世壯運STRONG WIN暖身系列活動啟動記者會」前接受媒體聯訪，被問及馮先勉的說法，蔣萬安表示，「我的態度一直都很清楚，就是要求基泰出來面對、負起責任，我在乎的是災民的眼淚不是建商的眼淚。」
至於馮先勉批評市府拿納稅錢要把企業搞垮，蔣萬安說，到目前為止，基泰所承諾的1億元都還沒有有匯到指定帳戶，台北市政府就是站在災民的這邊，都是以災民的權益為最優先考量，會持續要求基態要落實他們的承諾。
至於市議員陳怡君今早爆料基泰董事會中有市府顧問，蔣萬安回應，如果有任何違法事證，一定依法究辦。