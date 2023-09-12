郭台銘規劃「科技連署」遭打槍 中選會：身分證需浮貼於表格
中選會今（12）日公告自112年9月13日起至9月17日，受理申請為總統、副總統選舉被連署人。鴻海創辦人郭台銘團隊日前規劃以「科技連署」方式，讓參與連署民眾得事先拍攝身分證，並上傳照片至郭台銘「LINE@」後，再至最近連署站點簽名即可。不過，中選會主委李進勇今受訪則表明，格式需清楚載名身分證影印或掃描，需用浮貼方式至表格，以此避免不必要爭議。
記者翁子竣／台北報導
根據中選會規劃，依連署方式申請登記為候選人，應檢附完成連署證明書。自112年9月13日至9月17日受理申請為總統副總統選舉被連署人，9月18日公告被連署人，9月19日至11月2日受理連署書件，11月14日前公告連署結果。另依選罷法規定，連署人數應達最近一次總統副總統選舉選舉人總數百分之1.5，因此，「本次連署人數門檻為28萬9667人。」
對於郭台銘團隊盼採科技方式進行連署，李進勇今說明，「嚴格講起來並不是所謂的電子連署，根據媒體報導以及特定人士的辦公室跟本會詢問事項，我們的了解，大概是他們詢問能不能身分證用掃描套印的方式來做連署。」
李進勇說明，選舉是非常競爭激烈的政治活動，任何選舉的法令制定及執行，都一定要非常嚴謹，防止不必要的事情發生，要用這個態度來辦理選務工作。他強調，根據《總統副總統選舉罷免法》第23條規定，被連署人或是代理人一定要根據中選會所規定連署人名冊以及切結書的格式來「依式訂製」。
李進勇表示，根據中選會規定格式，格式已經清楚載明身分證用影印或掃描，「都要用浮貼的方式浮貼在表格，這個就是法律規定」，法律規定盼大家共同遵守，避免不必要爭議，希望可能的擬參選人都能夠遵守規定辦理。