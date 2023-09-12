教團提問2024總統候選人！技職生雪崩、產業人才缺口受矚目

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中華民國私立學校文教協會首席顧問楊敦和指出，近年台灣技職院校學生人數雪崩式銳減，「先公立、後私立」、「先普通大學，後技職院校」的迷思從未被打破，技職教育正以加速度消失中，導致產業人才缺口逐漸擴大，詢問總統候選人該如何重振技職教育？
楊敦和提到，技職教育與職業訓練雖分屬不同部會，培訓的專業卻有許多近似，業務相互重疊，無法發揮相輔相成之效，期待政府重新檢視技職教育應有的內涵及尊嚴，整合產業人才培訓機制，並提出振興技職教育的具體政策。
中華民國高級中等學校校長協會理事林恭煌強調，技職教育為國家政經建設提供優質人力，產官學的合作更是台灣產業及經濟發展的重要推手，然而技職教育在整體教育經費分配上嚴重不足，影響技職教育生存發展。期望政府配合國防、經建、產業等未來發展需要，強化產官學合作，為技職教育挹注更多資源，並成立｢國際技能競賽培訓中心」，加強各類競賽職類，以落實「選、訓、賽、輔」業務整合政策，落實培養卓越技職人才。
全國私立中學聯盟發起人暨榮譽顧問陳建佑則表示，《技術及職業教育法》中關於師資培育內容，對公私立高級中學是窒礙難行且不切實際的，該法頒布8年多來，多數高中職學校皆難以執行。
陳建佑建議重新審視《技術及職業教育法》中第24、25、26條，反思當初針對高中職階段訂定「具備1年業界經驗才能聘用」，以及「在職教師每6年至少要有6個月的產業研習或研究」的原因和目的，重新規劃更合理可行的做法，讓所謂「合格教師證書」包含產業經驗，並且訂定可行且有效的在職持續增能方案。
全國高級中等學校教育產業工會政策組主任賴和隆提到，目前高職生畢業後多數選擇升學，一來是升學機會多且容易，二來是產業所需人才條件更高難以就業，導致高職課程規劃有將技高普高化的現象。
賴和隆說，此外，由於少子化衝擊，技高招生逐年惡化，減班退場情況頻傳，教師在難以安心就業的情況下，要深化教學技能或精進教學知能，都將淪為空談，期望政府對於高職生的升學、就業與課程能有統整與規劃，以面對產業激烈變動與就業市場需求。
由台灣教育智庫發起、號召國內重要教育團體共襄盛舉的「問問2024總統候選人：教育百年大計怎麼辦？」從2023年8月至12月，分別以「108 課綱」、「技職教育」、「高等教育」、「私校轉型與退場」、「境外生與國際人才」等5大主題，每月邀集國內重要教育團體向2024年總統候選人提問，提供未來總統教育政策願景及推動的思考方向。