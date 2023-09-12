避免再次發生相同悲劇 郭倍宏：找出基泰大直案坍塌原因
「這是ㄧ塊「非常可怕」的土質，質地非常硬，地底下是一堆爛泥巴。」高雄市第六選區立法委員參選人郭倍宏今(12)日再次針對基泰大直建案表示，他沒到大直宅災害現場，所以無法直接斷言成因，不過，該基地正好在他們協助國防部興建的博物館旁，地質應該相同。連續壁跟地中壁的施工方法一樣，關鍵在於深度，地基大小不是問題。
記者郭凱杰／高雄報導
大家可能不知道郭倍宏是結構博士，但發生大直宅災難後，各方努力探索原因，剛好這是他最在行的一塊，郭倍宏認為，ㄧ場悲劇發生，可能因先天土質不良，鑽探資料不足，廠商經驗不夠，設計有問題，當大家不斷苛責建設公司、營造廠、設計師的同時，得找出真正的原因，避免再次發生相同的悲劇。
郭倍宏指出，他們所承接的「國軍軍事博物館」正好是大直宅鄰居，這是ㄧ塊「非常可怕」的土質，質地非常硬，地底下是一堆爛泥巴。基泰建案的連續壁植入深度不足，可能是營造廠經驗不足，整個設計錯誤才是主因。
據報導，基泰建設公司的建案地基為1000坪，地下開挖12米，採連續壁的施工，只挖到深度二倍，約24米深左右。相近的一塊地，我們的地基有8000多坪，開挖使用「地中壁」工法，挖掘到的深度最深到60米，這樣的結構才有辦法阻擋地下水沖襲及承受壓力。
郭倍宏以相同的地質的軍事博物館為例強調，該建案的深度必須挖到從30米到60米，可見附近的地質有多糟糕！挖太淺的連續壁支撐不住壓力，遇到水源，更形脆弱，撐不住就會坍塌。基泰的建案就是因為連續壁挖太淺才造成災害，引發鄰損。
郭倍宏更提出建言說，連續壁跟地中壁的施工方法一樣，關鍵在於深度，地基大小不是問題。ㄧ場悲劇發生，可能因先天土質不良，鑽探資料不足，廠商經驗不夠，設計有問題，當大家不斷苛責建設公司、營造廠、設計師的同時，得找出真正的原因，避免再次發生相同的悲劇。