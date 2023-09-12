王彩樺出道30年首度淚崩！被節目操到痛哭 「手腳都不是我的了」
全新實境節目《我們這一攤》，由胡宇威、王彩樺、夏和熙3人共同主持，當起夜市攤販老闆，到全台各大夜市擺攤，播出至今好評不斷，得知收視開紅盤的3位藝人都十分開心。王彩樺更分享，被胡宇威的「臭豆腐5元之亂」氣到差點翻臉不做，有次還被「牛排」弄到崩潰，也是她出道30年以來第一次在節目上淚崩。
記者詹鎰睿／綜合報導
《我們這一攤》將在本週六播出第二集，3位攤主前往北台灣最大的流動夜市「林口夜市」，販售國內外旅客都讚不絕口的「夜市鐵板牛排」，而為了讓民眾能感受到夜市平價牛排也能很有「新意」，王彩樺、胡宇威、夏和熙各自發揮創意，推出3款別出心裁的特色排餐。
雖然食材事前已備足，未料這豐富又誠意十足的餐點內容，卻還是讓他們在開攤前的準備作業，因瓦斯管線與爐具不合而狀況百出，除了牛排的靈魂「黑胡椒醬」焦掉、口感偏酸，連點心綠豆湯、紅茶、員工餐都是靠隔壁攤位的火爐救援，讓胡宇威忍不住哀號：「簡直忙到完全沒辦法好好對話！」
而在第一集出現的臭豆腐「5元之亂」，許多觀眾就好奇為何會有這樣的定價？罪魁禍首胡宇威則笑說：「因為不知道行情價，印象中臭豆腐的價錢是50到60元，擔心60元太貴，50元不敷成本，在緊張的狀態下被詢問建議，只想到取中間值55元。」殊不知，這個定價導致當天狀況頻出。王彩樺跟夏和熙從此禁止再出現非零的尾數，直言：「不然就要翻臉不做了！」
聊到最辛苦的故事，夏和熙和王彩樺異口同聲稱「牛排那一集！」王彩樺自認是個相當刻苦耐勞的人，甚麼苦差事都不怕，但這卻是她出道30幾年來，第一次遇到讓她「淚崩」的節目，「真的是大魔王，到最後我的手跟腳都不是我的了。」