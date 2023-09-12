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新光銀行榮獲《2023卓越銀行評比》雙獎肯定　持續推動社會共好

▲新光銀行榮獲2023卓越銀行評比「最佳社會共融獎」及「最佳客戶推薦獎」雙獎肯定，由新光銀行總經理李正國(左)代表出席接受金管會主秘蔡福隆(右)頒獎。（圖／品牌提供）
▲新光銀行榮獲2023卓越銀行評比「最佳社會共融獎」及「最佳客戶推薦獎」雙獎肯定，由新光銀行總經理李正國(左)代表出席接受金管會主秘蔡福隆(右)頒獎。（圖／品牌提供）

生活中心/綜合報導

新光金控子公司新光銀行連續七年獲得評審及客戶的肯定，今年於卓越雜誌主辦「2023卓越銀行評比」，榮獲「最佳社會共融獎」及「最佳客戶推薦獎」雙獎殊榮，由總經理李正國代表出席，並接受金管會主秘蔡福隆頒獎。

新光銀行關心社會議題，持續結合企業志工及資源，推動與社會共好，首次榮獲「卓越雜誌評比-最佳社會共融獎」之肯定。面對高齡社會趨勢，新光銀行長期推動失智友善計劃，期待以企業影響力喚起大眾對失智議題的重視；為提升民眾金融理財素養，新光結合核心職能與科技力，為弱勢孩童注入理財教育新視野；為深化公平待客精神，回應不同年齡層身障者對金融領域的特殊需求，量身打造理財課程、數位金融體驗宣導，消弭弱勢數位金融落差。

新光銀行重視金融防詐議題，於臺灣各地舉辦多場金融防詐宣導活動，更於開戶時主動發送防詐小卡，透過面對面的宣導及實際案例分享，加深民眾的防詐意識與警覺心。此外新光銀行也與公益機構合作舉辦愛心園遊會、公益義賣及到府送愛等活動，主動關懷弱勢族群，積極落實「金融友善 公平待客」精神，善盡企業社會責任。

此外，新光銀行繼今年三月獲得財經雜誌《財訊》頒發的「最佳客戶推薦」及「最佳平面行銷」獎項後，又再次榮獲卓越雜誌所頒發的「最佳客戶推薦獎」，顯見財富管理深獲客戶肯定。「服務」是贏得客戶信賴的關鍵，也是財富管理重要的指標，新光銀行以客戶的角度出發，提供全方位的金融商品及各項銀行服務，理專以專業誠心的對待、用心的傾聽與陪伴，深入瞭解客戶的需求。新光銀行致力為客戶提供各式貴賓禮遇，「以客戶為中心」的信念，為客戶創造最大的財富價值。

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