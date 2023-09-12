王品水餃「賣破3000萬」請粉絲免費看電影　故宮請出孔子賣餃子

我是廣告 請繼續往下閱讀
近日更與喜劇電影《他馬克老闆》合作，登上大銀幕成為片中「上班糧食」。業者也回饋粉絲力挺，請民眾免費看電影。即日起至9月18日，購買任一王品集團零售商品，不限通路、不限金額，到「王品瘋美食購物網」LINE官方帳號登錄消費發票，即可抽獎《他馬克老闆》電影特映會門票，一張發票獲一次抽獎機會，每人登錄張數不限，總計招待100名幸運兒。
贈送的9月23日週六晚上《他馬克老闆》特映會，將在台北信義威秀影城舉行，當天男主角盧廣仲與王品集團董事長陳正輝將驚喜現身，陪粉絲一同看電影。
而即日起至10月31日期間，購買王品集團零售商品的購物發票，也可上「王品瘋美食購物網」LINE官方帳號登錄，再參與第二波抽獎，獎項包含《他馬克老闆》電影周邊商品、LINE點數500點等好禮。
另外，國立故宮博物院則與台灣好漁合作，請出至聖先賢孔子賣「鮮魚豬肉手工水餃」！事實上，這令人莞爾的創意，還聚焦了「友善力量」，「故宮X台灣好漁X Buying Power-鮮魚豬肉手工水餃」，融合台灣的友善生態養殖理念，100%使用國產「究好豬」豬肉及來自台南學甲、將軍、鹽水、麻豆等地的虱目魚，一尾僅兩條的菲力部位，搭配清爽高麗菜、精心調配成最佳口感比例。
並運用故宮珍藏元素〈至聖先賢半身像 冊 孔子〉和《論語》中的「鮮、魚」集字，且《論語・鄉黨》中記載：「食饐而餲，魚餒而肉敗，不食。色惡，不食。臭惡，不食」，足見孔子除是廣為人知的教育家，也重視食品衛生與新鮮，巧妙結合寓意讓孔子賣餃子。
只要在台灣好漁FB上傳購買發票與水餃合照，即可獲得「蝦皮優惠折扣100元」（限於台灣好漁賣場使用）；全聯購買滿500元，於台灣好漁官網登錄資料後，可加碼參加摸彩，有機會獲得「台灣好漁-寶貝高鈣虱目魚鬆」(20名)。