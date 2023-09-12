保警小隊長助腦麻生完賽三鐵 侯友宜讚勉發展所長、展現人道精神
新北市長侯友宜今（12）日上午到市警局主持警政工作會報，會中表揚日前協助腦性麻痺生完成三鐵比賽的保安警察大隊小隊長王俊智，鼓勵員警多方發展所長並發揮關懷大眾之人道精神，也勉勵各單位同仁堅守崗位、奉獻己力在治安工作上。
記者吳嘉億／新北報導
侯友宜致詞時表示，感謝小隊長熱心幫助需要幫助的民眾，也讓自己的愛心影響更多人，也照顧了更多需要被照顧的人．指出警察不只是「硬漢」也能是「暖男」，警察為治安犧牲奉獻，為了促進社會祥和，了解社會脈絡，為人民服務；強調警察要用最高的道德標準為自己行為負責，民眾也會用正向方式看待警察。
侯友宜說到，警察做了很多很好的事，只是民眾不知道，警察需要正向的學習與鼓勵；有感而發的說著，社會不需要太多的批評，需要的是正向學習與鼓勵，每個人在自己的角色做好自己的本分，用正向的力量鼓舞別人也鼓舞自己，社會就會充滿希望。
新北市警察局長廖訓誠表示，王俊智平日是守護治安第一線的人民保母，但脫下制服，是熱愛運動的三鐵健將，今年3月更赴台東參加鐵人三項，其中在游泳項目時，王俊智背後還拖著一艘搭載22歲重度腦麻生「小比」的救生艇，在海裡拚命的游，只為了幫忙圓夢，完成游泳項目，與「小比」的媽媽一同完成鐵人三項賽事。
廖訓誠提到，王俊智還曾經幫助過視障生一圓馬拉松之夢，也是因為這樣的機緣，開啟他的跑步人生，後來還去參加波士頓馬拉松，目前已經是一位特教老師，繼續把助人愛的火苗傳承下去。