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世界12強棒球賽要在台灣舉辦　大巨蛋票價要多少錢、主辦單位是誰

世界12強棒球賽要在台灣舉辦，大巨蛋票價要多少錢才有可能吸引民眾入場。（圖／NOWnews資料照）
世界12強棒球賽要在台灣舉辦，大巨蛋票價要多少錢才有可能吸引民眾入場。（圖／NOWnews資料照）

記者吳政紘/綜合報導

世界棒壘總會（WBSC)今天宣布，第3屆「PREMIER 12」世界棒球12強錦標賽將在明年自11月10日起至11月24日，由台灣（台北市）獲得預賽主辦權，台北市「臺北大巨蛋」（英語：Taipei Dome）將會是最有可能舉辦主場館，而這也將會是大巨蛋啟用後，最大規模的國際賽事。

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臺北大巨蛋2012年4月17日動工，2023年5月20日完工，宣布在12月正式啟用，園區整體造價413億元，巨蛋體育館造價161億元，主要由遠雄跟日商大林組建造，遠雄營運。

▲2019世界12強賽，中華隊壓制韓國隊，明年有機會回到台灣舉辦預賽，地點選在台北市大巨蛋。（圖／NOWnews資料照）
▲2019世界12強賽，中華隊壓制韓國隊，明年有機會回到台灣舉辦預賽，地點選在台北市大巨蛋。（圖／NOWnews資料照）
大巨蛋室內棒球場內野區看臺分成（內野下層13,423席、內野中層9,209席、內野VIP層1,570席、內野上層7,179席），外野區看臺分成（外野下層3,826席、外野中層5,034席、外野VIP層334席），舉行棒球比賽時看臺總共可容納40,071名觀眾座位（內野看臺31,381席、外野看臺8,690席）

屆時，中華隊主場就有機會看到4萬名球迷以上進場，票價若以上屆2019年世界12強賽來看，內野門票分別是2500元和1800元，贈送不同的應援T，外野1000元，贈送應援毛巾。

以今年世界棒球經典賽參考票價，WBC中華隊出賽場次內野熱區票價最高3200元，外野票價1000元，平均將為2200元左右，而若沒有意外，大型國際賽事，主要由悍創行銷來承辦，若是在大巨蛋舉辦，最高票價有機會可以飆破10000元以上，甚至內野票價可達2500-5000元左右，外野1000-2000元之間，平均上看5000元也不是不可能。

▲2019世界12強賽，中華隊壓制韓國隊，明年有機會回到台灣舉辦預賽，地點選在台北市大巨蛋，王柏融可能參賽。（圖／NOWnews資料照）
▲2019世界12強賽，中華隊壓制韓國隊，明年有機會回到台灣舉辦預賽，地點選在台北市大巨蛋，王柏融可能參賽。（圖／NOWnews資料照）

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